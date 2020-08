Psg - Bayern Monaco, scontri a Parigi nella notte dopo la finale di Champions - VD

Era un'occasione unica per il Paris Saint-Germain quella di vincere la Champions League dopo i tanti investimenti fatti negli ultimi anni. Forse anche per questo la sconfitta inflitta dal Bayern Monaco ieri sera ha bruciato parecchio per i parigini. Come riporta El Pais, infatti, i tifosi francesi nella notte si sono riversati nella capitale provocando danni e disordini vari. Non è bastato l'intervento delle forze dell'ordine a fermare gli scontri, anche se al momento 148 persone sono state arrestate. Un inconveniente che si aggiunge a quello degli assembramenti provocati all'interno dello stadio Parco dei Principi dove ai tifosi è stato consentito di assistere al match, seppur senza far rispettare il distanziamento sociale. Una doppia sconfitta, dunque, per il Psg.

