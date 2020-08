Champions, Lazio in terza fascia: le possibili avversarie della fase a gironi

Dopo 13 anni, la Lazio torna ai gironi di Champions League. La massima competizione europea è pronta a riabbracciare la società capitolina. Ieri si è concluso il torneo precedente con il Bayern Monaco che ha alzato cielo il trofeo battendo in finale il PSG. Nel frattempo, sono iniziati i turni preliminari per decretare le ultime partecipanti. I sorteggi dei gironi verranno effettuati il 1º ottobre mentre la Champions League 2020/21 partirà il 20 e 21 dello stesso mese.

Si stanno delineando anche le quattro urne che costruiranno i singoli gironi. Per quanto riguarda le italiane Lazio e Inter saranno in terza fascia, la Juventus in prima e l’Atalanta probabilmente in quarta. È partito il conto alla rovescia anche per i tifosi biancocelesti. Ecco quali saranno nel dettaglio i possibili avversari di Immobile e compagni. Nei gironi non potranno affrontarsi squadre della stessa nazione. Ovviamente la Lazio non potrà incontrare club italiani e tutte le squadre presenti in terza fascia.

FASCIA 1: Real Madrid, Liverpool, Juventus, Bayern Monaco, PSG, Zenit, Porto, Siviglia.

FASCIA 2: Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea, Benfica (impegnato nei preliminari).

FASCIA 3: Ajax, Dinamo Kiev (preliminari), Salisburgo (preliminari), Lipsia, Inter, Olympiacos (preliminari), Lazio, Celtic (preliminari).

FASCIA 4: Atalanta, Dinamo Zagabria (preliminari), Lokomotiv Mosca, Marsiglia, Bruges, Borussia Monchengladbach, Basaksehir, Rennes.

