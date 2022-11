Qatar 2022, F. Inzaghi: "Il vero Mondiale si vede sulla spiaggia. L'Italia..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sta andando molto bene l'avventura di Pippo Inzaghi sulla panchina della Reggina, al punto che dopo tredici giornate è seconda dietro il Frosinone con 25 punti raccolti. La strada è ancora lunga e ostica, ma l'ex bomber del Milan sogna un percorso simile a quello già compiuto con il Benevento nel 2019/2020. Una stagione fino a ora al di sopra delle aspettative, come raccontato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, con cui ha toccato anche il tema Mondiali:

"Non mi sarei mai aspettato un avvio così, sarei un bugiardo a dire il contrario. Noi e il Frosinone, però, ci potremo divertire, ma le corazzate arrivano...Il Mondiale? Se sto seguendo le partita in Qatar? Poco, gli orari coincidono con i nostri allenamenti: quando si entrerà nel vivo sarà diverso. Ma il vero Mondiale si segue d’estate dalla spiaggia! Ho visto che qualcuno di noi del 2006 è là, come Materazzi. Senza l’Italia sembra che non ci sia il Mondiale... Però ripenso al 2006 e dico sì, l’abbiamo vinto veramente, nessuno ce lo toglie. Fa male non rivedere l’Italia, ma Mancini lavora bene per il futuro. La nostra chat? Funziona sempre, soprattutto per i compleanni perché Cannavaro li ricorda tutti: ultimo oggi (ieri, ndr ) quello di Iaquinta. E poi serve per gli auguri a chi inizia una nuova avventura: è una chat emozionante, certe cose non cambiano".