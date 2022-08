Real Madrid, Casemiro saluta: "Si è chiuso un ciclo. E' stato un onore..."

Saluta il Real Madrid e i suoi tifosi Casemiro, che a breve diventerà un nuovo giocatore del Manchester United, dopo nove anni con i Blancos...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Un'avventura lunga nove anni, quasi un'intera carriera dedicata alla "camiseta blanca" e, a 30 anni compiuti, il doloroso addio: Casemiro oggi ha salutato definitivamente il Real Madrid. Il centrocampista brasiliano, pronto a diventare un nuovo giocatore del Manchester United, nella conferenza stampa d'addio ha voluto raccontare i momenti più belli vissuti ai Blancos e ringraziare la società e i compagni:

"Quando abbiamo vinto la Champions ho capito che si stava chiudendo un ciclo. Sono onesto: dopo le vacanze quella sensazione non era andata via. Ho fatto tanto qui e sono felice di quanto abbiamo costruito. Ho sempre detto che avrei dato tutto ed è quello che ho fatto in partita e in allenamento. Ho vinto tanti titoli a Madrid, il più grande è stato potersi allenare ogni giorno qui. Grazie ai miei compagni e al club, senza loro nulla sarebbe stato possibile. Non cito tutti, ma due non posso non citarli: Modric e Kroos. Mi sono divertito a giocare con loro. Un giorno tornerò per aiutare ancora il Real Madrid".

Anche Florentino Perez, presidente del Real Madrid, è intervenuto nel corso della conferenza per ringraziare e salutare Casemiro, dicendosi stupito di questo addio da lui non preventivato:

"Siamo tutti orgogliosi per quello che ci ha dato Casemiro in questi anni, lottando in ogni partita come fosse la sua ultima. Grazie per essere sempre stato al nostro fianco, per aver cresciuto i nostri giovani, sei stato un esempio per tutti, di lavoro e sacrificio. I tifosi ti hanno amato per questo. Non è mai facile chiudere un ciclo, ma è stato un orgoglio per me come presidente e per i tifosi. Il mito del Real Madrid vive di calciatori speciali che diventano leggenda. Casemiro è tra questi. Sei arrivato a 20 anni con la determinazione e la voglia per vincere tutto. Non avrei mai pensato che sarebbe arrivato un giorno come questo”