Roma, crollo in Borsa e possibile addio a Piazza Affari con Friedkin

L'As Roma ha da poco ufficializzato il passaggio societario da James Pallotta a Dan Friedkin. Il gruppo dell'imprenditore americano, riporta Ansa, dovrà lanciare un'opa (offerta pubblica di acquisto) al di sotto dei prezzi di Piazza Affari e questo ha causato un crollo in Borsa della società. Il titolo cede il 18,7% a 0,445 euro e Friedkin ha fissato un prezzo di 0,1165 euro per l'acquisto delle azioni di Pallotta. Il prezzo dell'opa obbligatoria non è ancora stato reso noto, ma non potrà scendere al di sotto di questo valore.