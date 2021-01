Roma, le ipotesi per il dopo Fonseca: Mazzarri favorito secondo i bookmakers

Giorni difficili in casa Roma dopo le sconfitte contro Lazio e Spezia. I giallorossi, dopo l'ammutinamento della squadra di questa mattina, starebbero pensando anche a un cambio di allenatore. Le quote dei bookmaker, per la precisione Stanleybet.it, danno Mazzarri come il favorito per il dopo Fonseca, passato da una quota di 10.00 a una di 4.00, ma la conferma del portoghese è ancora data a 1,60. Leonardo Jardim, tecnico ex Monaco, è passato invece da 12.00 a 5.00 mentre sale la quotazione di Sarri da 4.00 a 8.00, al pari di quella di Spalletti. Un approdo di Massimiliano Allegri invece è dato a 10.00.