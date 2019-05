Romania, Bergodi compie il miracolo: il Voluntari è salvo

Uno storico passato alla Lazio, prima come difensore poi come vice allenatore. Oggi Cristiano Bergodi, che la sua carriera da tecnico l’ha passata tra l’Italia e la Romania, allena il Voluntari: squadra che milita nella prima divisione romena. Ieri sera l’ex biancoceleste ha permesso alla sua squadra di raggiungere aritmeticamente la salvezza, realizzando un miracolo sportivo: aveva infatti preso un Voluntari che 7 mesi fa era il fanalino di coda a otto punti dalla penultima. Una grande soddisfazione per Bergodi che, attraverso un post su Facebook, esterna tutta la gioia per quest’impresa: “Ieri sera si è conclusa ,ad una giornata dal termine del campionato, una rincorsa cominciata 7 mesi fa con la squadra presa all’ultimo posto in classifica a -8 dalla penultima. Una rincorsa che si è conclusa con una SALVEZZA miracolosa! Un lavoro fatto con passione e dedizione, con un gruppo di giocatori straordinari che mi hanno regalato una delle più belle soddisfazioni della mia carriera di allenatore! ci tengo a ringraziare con il CUORE tutti coloro che hanno partecipato a questa grande impresa , persone con le quali ,quotidianamente, mi sono confrontato per poter ottenere un risultato che all’inizio di questa mia avventura in Romania, era insperato. Grazie a tutti!”

