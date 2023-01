Serie A | Caso Sampdoria, Flachi: "Credo debba intervenire la FIGC"

Fonte: TMW Radio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Francesco Flachi chiede l'intervento della FIGC per risolvere il caso Sampdoria. L'ex giocatore blucerchiato è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della questione: "È una società importante, che ha una storia e dove si vive il calcio in maniera differente. Lo stadio, i tifosi, danno qualcosa in più rispetto agli altri. È una situazione non bella, per l'ambiente e per la squadra. Un acquirente c'è, credo debba intervenire la FIGC per trovare una situazione ottimale per Ferrero e la società. Ferrero vuole arrivare la salvezza per poi rivenderla meglio. A Genova però non è ben visto, potrebbero esserci problemi a livello pubblico. La FIGC potrebbe creare la situazione giusta, va salvaguardata questa società, per il bene del calcio".