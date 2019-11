Serie B, dalla prossima stagione arriva il Var: al via già nei playoff e playout

Non si tratta di una novità in senso assoluto. Il Var, infatti, aveva già fatto il suo esordio in Serie B in occasione dei playoff della scorsa stagione. Poi tante discussioni. La prova aveva dato buoni risultati, ecco perché il presidente della Lega B, Mauro Balata, aveva insistito per accorciare i tempi e renderlo finalmente ufficiale. Ci è riuscito oggi tramite il voto dei 20 club (19 favorevoli, 1 contrario) in assemblea di Lega: dalla prossima stagione il Var ci sarà anche in cadetteria. Una svolta storica che comincerà con delle sperimentazioni offline durante 2-3 partite a giornata di questo campionato. Poi i monitor verranno nuovamente “accesi” durante i playoff, e questa volta anche nei playout. Sarà solo il preludio a quello che avverrà nella prossima stagione. Il calcio - ad alcuni piaccia o meno - va avanti, ora anche le serie minori stanno tenendo il passo. Era solo questione di tempo.

