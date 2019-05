Serie B, il Verona elimina il Pescara e vola in finale: lo aspetta il Cittadella

Di Carmine su rigore, il Verona stende il Pescara e vola in finale play-off. L'ultimo (doppio) atto della Serie B vedrà di fronte i gialloblu contro il Cittadella dei miracoli, in una finale tutt'altro che scontata nella quale si affronteranno le due semifinaliste che sono arrivate più indietro in regular season. Prima il Benevento, poi il Pescara. Entrambe le favorite alla promozione hanno dovuto abbandonare anzitempo speranze e sogni di Serie A, ora tocca alle due compagini più impensabili contendersi l'ultima casella disponibile per salire di categoria. Per il Cittadella questo è stato il terzo anno consecutivo in cui è riuscito a raggiungere i play-off e, in caso di successo contro il Verona, si tratterebbe della prima storica promozione nel massimo campionato. I veronesi invece potrebbero tornare in A dopo solo una stagione, un risultato considerato quasi utopico solo all'inizio di questo mese: l'esonero di Grosso il 1° maggio e i play-off a rischio, tutto avrebbero fatto pensare meno che i gialloblu si sarebbero trovati ad affrontare l'ultimo turno per la promozione.

DATA E REGOLE DELLA FINALE - La finale d'andata dei play-off si disputerà giovedì 30 maggio alle ore 21 in casa di quella che si è classificata più indietro in classifica, quindi il Cittadella, mentre il ritorno sarà la domenica successiva (2 giugno, alle 20:45) allo stadio Bentegodi di Verona. In Serie A finirà la squadra che avrà ottenuto più “punti” nel doppio confronto (segnando almeno 1 gol più dell'avversario), e in caso di pareggio al termine della doppia sfida non ci saranno supplementari (il gol in trasferta non conta). A quel punto passerà la meglio classificata in regular season, e dunque sarebbe il Verona a trionfare forte del sesto posto (52 punti) contro il settimo (51 punti) del Cittadella.

