Tottenham, brutto incidente per Rose: prima rischia la vita, poi viene arrestato

È successo questa notte che Danny Rose, terzino del Tottenham, sia stato protagonista di un brutto incidente stradale. Mentre la sua squadra vinceva in Coppa di Lega contro lo Stoke City, l'inglese ha rischiato la vita ed è stato anche arrestato dalla polizia. Come riporta il Telgraph infatti il 30enne è stato trattenuto per la notte dagli agenti arrivati sul posto, Northampton, per chiarire la dinamica dell'incidente. L’auto di Rose è rimasta su tre ruote con una parte completamente distrutta, ma il calciatore aveva il tasso alcolemico nella norma. Probabile che abbia perso il controllo dell'auto e le forze dell'ordine hanno voluto trattenerlo per guida pericolosa.

