Acerbi, ecco le scuse: "Il mio un gesto sbagliato, sapete quanto tengo alla Lazio" - VIDEO

L'esultanza polemica e la reazione dei tifosi, Francesco Acerbi s'è preso qualche ora di tempo per riflettere, ma poi sono arrivate le scuse. Con un video pubblicato su Instagram, il difensore della Lazio ha spiegato il suo punto di vista, ammettendo di essersi reso protagonista di un gesto sbagliato. Di seguito, le sue parole: "Ciao a tutti! Questa sera ho fatto un gesto sbagliato, è stato dettato unicamente dall'adrenalina, non per mancanza di rispetto. Mi dispiace, ma sapete quanto ci tenga alla Lazio, ai tifosi, al mondo Lazio. Vi mando un grande abbraccio, sempre forza Lazio. Buonanotte".