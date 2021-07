AURONZO GIORNO 11 | DIRETTA - Lazio - Fiori Barp Mas 1-0: Anderson va in gol!

Stadio "Zandegiacomo" di Auronzo di Cadore

20 luglio 2021, ore 18.30

LAZIO - FIORI BARP MAS 0-0

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Caicedo, Moro.

A disp.: Strakosha, Adamonis, Radu, Marusic, Kamenovic, Vavro, Durmisi, Fares, Cataldi, Akpa Akpro, Bertini, Escalante, Shehu, Jony, Muriqi, Adekanye.

All.: Maurizio Sarri

FIORI BARP MAS: Barattin, Pellegrinet, Fattor, Zoldan, Fontanive, De Bon, Celentin, Pilotti, Masoch, Tonus, Ibrahim

A disp.: Palla, Paganin, De Nadai, Canova, Fant, Marsango, Felipe Da Costa, Costa, Soppelsa, Lonati, Caser.

All.: Alessandro De Battista

Arbitro: Michael Potot (sez. di Mestre)

Assistenti: Sbardella, Gibin

PRIMO TEMPO

11' Calcio d'angolo in favore della Lazio: batte Luis Alberto, il portiere allontana la palla. Poi Anderson ci riprova, ma ritrova l'intervento di Barattin.

8' Bello scambio sulla fascia tra Hysaj e Raul Moro, ma la palla viene intercettata al limite dell'area di rigore dalla retroguardia avversaria.

7' Lazio in vantaggio! Felipe Anderson, servito da Leiva, beffa il portiere della squadra avversaria.

4' Raul Moro va in gol, ma lo spagnolo era scattato in posizione di fuorigioco: il risultato rimane fermo sullo 0-0.

3' Anderson per Lazzari, che crossa in area di rigore ma non trova compagni pronti a concludere.

2' Felipe Anderson per Milinkovic, ma l'avversario mette la palla in calcio d'angolo.

1' Fischio d'inizio, inizia la seconda amichevole della Lazio ad Auronzo di Cadore.

AGGIORNAMENTO ORE 18.25 - Cinque minuti di attesa e arriverà il fischio d'inizio della seconda amichevole stagionale.

AGGIORNAMENTO ORE 17.55 - Entrambe le squadre stanno svolgendo in questo momento il riscaldamento sul campo dello "Zandegiacomo". Fiscio d'inizio del match alle 18.30.

