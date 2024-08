Calciomercato Lazio | Accordo con il Bologna per Casale: ma prima del via libera...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Nicolò Casale è vicino a diventare un nuovo giocatore del Bologna. Il club falsineo, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ha trovato l'accordo con la Lazio sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato che potrebbe portare nelle casse biancoceleste 8,5 milioni complessivi. Nelle prossime ore il centrale ex Hellas Verona potrebbe partire alla volta dell'Emilia-Romagna per svolgere le visite mediche e mettere la firma sul contratto, ma prima serve il via libera da Formello. La dirigenza laziale, infatti, prima di dare il proprio 'ok' definitivo per il trasferimento vuole prima definire l'accordo per il suo sostituto, individuato in Samuel Gigot del Marsiglia, con il quale si sta lavorando per definire cifre e durata del contratto.