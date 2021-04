Calciomercato Lazio, Caicedo l'intoccabile: il futuro della Pantera è adesso

È la legge di Caicedo, se entra segna e decide la partita. Nove punti portati in dote alla Lazio in questa stagione, un bottino clamoroso, senza i suoi gol oggi addio Champions. Ha deciso la sfida con lo Spezia, come aveva fatto col Crotone. Due delle ultime tre vittorie portano la sua firma. È la specialità della casa, Caicedo ha killer instinct e sangue freddo, rimane in partita fino all’ultimo, colpisce quando tutto sembra finito. Felipe è l’oro di Inzaghi, nessuno meglio di lui nella Lazio nel rapporto gol/minuti giocati: segna una rete ogni 84 minuti; Immobile, per capirci, si ferma a una rete ogni 147’. Ha ribaltato lo Spezia, ha rilanciato le ambizioni Champions della Lazio, ha permesso il sorpasso pasquale sulla Roma. I tifosi invocano più spazio per la Pantera, viene considerato il partner ideale di Immobile, più di un Correa che troppo spesso spara a salve.

SCENARI - Il futuro di Felipe è adesso, andrà deciso nelle prossime settimane. Caicedo ha il contratto in scadenza nel 2022, va per i 34 anni, non è più un giovanotto, ma sul campo dimostra di essere ancora un fattore. La Lazio ha in mente un piano di ringiovanimento della rosa, bisogna svecchiare un organico anziano, ma è necessario rinunciare a un giocatore così decisivo? Caicedo era stato a un passo dall’addio nell’agosto scorso, s’era fatto sotto l’Al Gharafa, aveva promesso soldi alla Lazio (6 milioni) e un ingaggio d’oro al Panterone. Poi, però, i qatarioti svanirono nel nulla e Inzaghi si ritrovò pure con Muriqi in organico. Vedat era stato preso per rimpiazzare proprio Caicedo in partenza. Lo scenario oggi è cambiato. Caicedo si sta guadagnando la conferma a suon di gol fondamentali. Al momento, nell’attacco biancoceleste, sembra l’unico intoccabile insieme a Immobile. Correa è in discussione: il Tucu piace molto a Inzaghi, ma se dovesse arrivare un’offerta congrua (40 milioni) potrebbe salutare, anche perché diverse voci di corridoio narrano che sia proprio l’argentino a volere una nuova esperienza. Certo, per attirare corteggiatori di livello deve incrementare rendimento e bottino di gol.

CAMBIO - Caicedo aspetta notizie dalla Lazio. Ha cambiato agente, è passato alla scuderia di Matteo Materazzi, chissà che non possa essere un passo verso la conferma. Nelle scorse ore, l’ecuadoriano ha scherzato su Twitter con i tifosi, a chi gli chiedeva se fosse pronto a rinnovare a risposto sorridendo: “Ora chiedo al boss”, riferendosi al presidente Lotito. A gennaio sembrava si potesse avanzare su questa strada, poi non ci sono stati nuovi contatti e il cambio d’agente ovviamente fa ripartire il discorso da zero. Caicedo, però, ed è questa la novità, rispetto al passato non preme più per provare un’esperienza d’oro in un paese esotico. In estate era stato anche lui a mettersi in moto per strappare un contratto faraonico e chiudere la carriera ricoperto di petrodollari. A gennaio non è stato sedotto dalla Fiorentina, Inter e Juve avevano sondato il terreno senza affondare, ma Caicedo ora può davvero pensare di chiudere la carriera alla Lazio. Servirebbe però un ulteriore rinnovo, allungando l’attuale contratto di uno o due anni. Nel 2024 Caicedo avrebbe 36 anni, sarebbe davvero un accordo a vita. Bisognerà mettersi al tavolo e decidere. Ma a questo Caicedo si può davvero rinunciare?