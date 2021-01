Calciomercato Lazio, Caicedo si avvicina all'Inter. E al suo posto...

Arrivano conferme importanti in merito all'interesse dell'Inter per Caicedo. Il club nerazzurro è alla disperata ricerca di un vice Lukaku e nelle ultime ore sarebbe piombata sull'attaccante della Lazio. Il futuro del Panterone rimane quindi un caso aperto a Formello, con Lotito pronto ad ascoltare le offerte che arriveranno. Da quanto raccolto dalla nostra redazione, il gruppo Suning sarebbe disposto a mettere sul piatto 7 milioni per il cartellino dell'ecuadoriano. Una cifra importante, molto vicina alla valutazione fatta dal presidente biancoceleste. Già lunedì potrebbe essere il giorno buono per il trasferimento di Caicedo a Milano. Attenzione però alla situazione riguardante Eriksen: non è escluso che l'Inter debba prima vendere il danese per poi gettarsi a capofitto sul centravanti laziale.

CONTROMOSSA - A quel punto la Lazio avrebbe a disposizione sia un posto in più in lista, sia i soldi per tornare sul mercato. La priorità, a quanto pare, continua a essere l'esterno sinistro. Le condizioni di Lulic, nonostante sia tornato a lavorare in gruppo, non lasciano tranquilla la società, che sta valutando piste alternative. La prima in ordine di valore è quella relativa a Oleksandr Zinchenko, che in questa stagione ha collezionato appena due presenze in Premier League con il Manchester City. Il classe '94 fuori dal progetto di Guardiola e potrebbe lasciare l'Inghilterra per un cifra che si aggira tra i 15 e i 18 milioni. La formula per convincere i Citizens potrebbe essere quella del prestito gratuito con obbligo di riscatto a giugno. In alternativa il diesse Tare continua a seguire Federico Ricca del Bruges: il ventiseienne, oltre a ricoprire il ruolo di esterno a tutta fascia, può anche essere adattato come centrale della difesa a tre.

