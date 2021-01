Calciomercato Lazio, SportMediaset: “Sondaggio Inter per Caicedo, ma Lotito...”

È diventato un oggetto del desiderio di diverse squadre Felipe Caicedo. Lui, intanto, continua a segnare con la Lazio e mandare segnali d'amore ai colori biancocelesti, vedi l'esultanza dopo la rete alla Fiorentina. Proprio i viola sarebbero i principali pretendenti per l'attaccante ecuadoregno ma ora, come riporta SportMediaset, anche l'Inter starebbe sondando il terreno per il 'Panterone'. Conte lo avrebbe individuato come il perfetto vice-Lukaku ma in questo momento le strade del giocatore e della Lazio non sembrano destinate a dividersi. Il presidente Lotito valuterebbe una sua cessione solo di fronte a un'importante offerta cash, cosa che l'Inter, date le forti limitazioni finanziarie, non può garantire prima di concretizzare qualche esubero.