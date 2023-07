Calciomercato Lazio | Fred, offerta in arrivo: Lotito ci prova

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

È un mercato pazzo, diverso dagli anni scorsi, perché Lotito è sceso direttamente in campo, conduce trattative, a volte le molla su indicazione di Sarri, altre volte decide di portarle avanti di sua volontà. Poi ci sono nomi proposti che possono diventare occasioni di mercato, anche per accendere l'entusiasmo della piazza. È il caso di Frederico Rodrigues de Paula Santos, meglio noto come Fred, centrocampista brasiliano del Manchester United. Fred è un classe ’93, ha una grande esperienza internazionale maturata con Shakhtar e Red Devils, oltre che con la Seleçao. Lo United, nel 2018, lo pagò quasi 60 milioni di euro per portarlo in Premier, strappandolo alla concorrenza del City. Fred inizialmente ha faticato a imporsi, poi è sbocciato e nelle ultime stagioni è sempre stato protagonista. Nell’ultimo anno ha messo insieme 56 presenze tra tutte le competizioni, condite da sei gol e sei assist. Fred è un centrale di centrocampo abile tecnicamente, che abbina qualità e intensità, oltre a una buona fase di interdizione. Sarebbe il profilo perfetto per condividere con Cataldi le chiavi della regia. Sarri stravede per questo giocatore, lo accoglierebbe a braccia aperte. Fred è stato offerto alla Lazio, ora spetta alla società fare le prossime mosse, non farsi bruciare e non perdere un'occasione di mercato che può essere molto ghiotta.

DETTAGLI - Fred è in scadenza nel 2024, lo United ha dato il via libera alla cessione e il giocatore vorrebbe provare una nuova esperienza. Su di lui si sono posati gli occhi interessati di diversi club, Fulham, Roma, West Ham e Galatasaray che sta facendo di tutto per convincerlo ad accettare la destinazione turca. Il Manchester United parte da una richiesta di 20 milioni per il cartellino del centrocampista, può scendere e aprire a soluzioni che prevedano bonus facili. Fred guadagna circa 3,9 milioni di euro annui, ma la Lazio potrebbe usufruire del decreto crescita nella trattativa, un dettaglio non da poco, che potrebbe agevolare i discorsi sull'ingaggio del brasiliano. Fred ha memorizzato l’interesse della Lazio, ne è attratto. Tramite il suo entourage s'è messo in contatto con alcuni connazionali che hanno vestito la maglia biancoceleste, con l'intenzione d'avere maggiori informazioni sulla città di Roma, sull'ambiente Lazio, sullo stile di vita italiano. Recensioni tutte positive.

ENTUSIASMO - La possibilità di giocare la Champions è un fattore in più. Il brasiliano è extracomunitario, occuperebbe l’ultimo slot disponibile, anche così si spiega la frenata sul fronte Zakharyan. Il colpo Fred sarebbe un'iniezione di entusiasmo, vincere un derby di mercato con la Roma, battere la concorrenza di diversi club prestigiosi e ricchi, potrebbe permettere a Lotito di uscire dall'impasse nella quale è finito dopo un inizio d'estate non certo entusiasmante. Un modo anche per ridare fiducia a Sarri che per il brasiliano ha subito dato il suo ok. Certo l'insidia Mourinho è forte, fu lui a volerlo a Manchester, spingendo i Glazer a spendere 60 milioni per portarlo a Old Trafford. Così come quella rappresentata dai club di Premier e dal Galatasaray che possono mettere sul piatto cifre importanti a livello d'ingaggio. La Lazio dalla sua ha la Champions, ha la possibilità di mettere Fred al centro del suo progetto tecnico, di fargli vivere da protagonista una nuova esperienza. Serve uno sprint per bruciare la concorrenza, sarebbe un segnale di ambizione, un colpo perfetto per il respiro europeo che avrà la prossima stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.