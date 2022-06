Calciomercato Lazio, Il Mattino: “Contatto Setti - Lotito per Casale”

Il difensore è uno dei pezzi pregiati del Verona, ma Setti è disposto ad aprire sulla formula di cessione del calciatore…

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Nicoló Casale continua a essere un profilo molto ambito in Serie A. Lazio, Napoli e Monza sono sulle sue tracce e il Verona valuta il suo gioiello almeno dieci milioni di euro. Una cifra importante in un mercato con pochi contanti in cui si cerca soprattutto l'occasione. Una importante novità arriva dall'edizione odierna de Il Mattino che racconta di un contatto tra Setti, patron dei veneti, con Lotito e De Laurentiis circa la formula di trasferimento del difensore. Ecco cosa dice il quotidiano: "Il patron Setti ieri si è fatto vivo anche con la Lazio per spiegare, come ha fatto con il Napoli, che Nicolò Casale, il difensore centrale, può andare via anche con la formula del prestito. Sia pure con obbligo di riscatto. Da qualche giorno Casale ha superato Ostigard nella classifica delle preferenze, ma a patto che sia una operazione low cost, cosa che Ostigard all'improvviso non è più stata". Una formula con cui la Lazio ha prelevato Zaccagni un anno fa d che potrebbe essere utile per portare a Formello anche Casale. Facendo attenzione alla concorrenza che non sembra voler mollare il calciatore.