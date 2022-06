Calciomercato Lazio, Ilic e Bourigeaud in pole per il centrocampo: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO / RASSEGNA STAMPA - Marcos Antonio potrebbe non essere l'unico innesto della Lazio in mezzo al campo. Molto dipende dal futuro dei big, ma intanto la società biancoceleste inizia a studiare i suoi obiettivi. In cima alla lista ci sono due nomi: Ivan Ilic del Verona e Benjamin Bourigeaud del Rennes. Sono le due alternative principali a Milinkovic e Luis Alberto, i più richiesti del mercato biancoceleste, ma chissà che la Lazio non voglia provare a prendere almeno uno a prescindere dalle cessioni. Per il serbo classe 2000 sembra già esserci un accordo di massima con l'Hellas e con il giocatore, mentre il fantasista francese non ha intenzione di rinnovare con il suo club e il prezzo del cartellino calerà sensibilmente. Sullo sfondo restano i nomi di Sucic, 2002 del Salisburgo, e Denis Suarez del Celta Vigo accostato alla Lazio da alcuni media spagnoli.