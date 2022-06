Calciomercato Lazio, passi in avanti per Ivan Ilic: giocatore bloccato

Fonte: Sky Sport

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inizia a muoversi il mercato della Lazio, parola di Gianluca Di Marzio. L'esperto di calciomercato è intervenuto durante il programma con Bonan su Sky Sport ha dato un importante aggiornamento sulle mosse dei biancocelesti: "La Lazio sta andando avanti per Ilic del Verona, giocatore forte che ha fatto benissimo lo scorso anno". Da Sportitalia invece arrivano più certezze sulla concretezza dell'operazione. Secondo Alfredo Pedullà il giocatore sarebbe stato bloccato. Nella trasmissione di Criscitiello ha spiegato: "C’è l’operazione col Verona che avrebbe potuto comprendere Casale perché per Sarri era una proprietà. C’è un discorso aperto con il Verona". Il centrocampista serbo ha giocato in stagione 34 partite con i gialloblu mettendo a segno 2 gol e 5 assist. Il classe 2001 farebbe molto comodo a Sarri, vedremo come si svilupperà la trattativa.