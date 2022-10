Calciomercato Lazio, vice Immobile: Zaza affare possibile? I dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Zaza sì, Simone Zaza no? In queste ore, su radio e social, sta spopolando il nome dell’ex attaccante di Sassuolo e Juventus, è svincolato, potrebbe essere tesserato immediatamente se la Lazio volesse acquistare un vice Immobile senza aspettare la sessione invernale di calciomercato. Zaza è reduce dall’esperienza al Torino, con i granata s’è detto addio il 30 giugno scorso, a scadenza, dopo 102 presenze e 20 gol, considerando tutte le competizioni. L’ultima annata s’era conclusa con 10 presenze, tra campionato e Coppa Italia e zero gol. L'attaccante di Policoro non è mai partito titolare nell’ultima stagione con il Torino, se non nella sfida di Coppa Italia contro la Samp, persa 2-1 il 16 dicembre 2021. Poche presenze, tanti problemi fisici per il classe ’91, tormentato da fastidi al ginocchio e alla schiena. In estate non ha trovato una soluzione adeguata, si allena in solitaria, in attesa di una nuova sfida.

PORTE CHIUSE - Bisogna essere chiari, quella che porta a Zaza è una pista che la Lazio non ha mai battuto. In passato il giocatore lucano era stato proposto, ma non c’è mai stata apertura a Formello. Zaza andrebbe ricondizionato, non è calciatore pronto all’uso, è fermo da mesi, non gioca una partita dal 18 marzo, quando disputò gli ultimi dieci minuti in Genoa-Torino (1-0). L’aspetto fisico si somma a quello tattico, per entrare nel gioco e nelle idee di Sarri serve tempo, allenamento, adattamento. Impossibile pensare che un giocatore sbarchi a Formello e giochi dal primo minuto, a meno che non si tratti di un fenomeno. Un esempio è quello di Casale, giocatore fortemente voluto da Sarri, che ha avuto bisogno di quasi un mese di campionato per entrare nell’undici iniziale del tecnico. Zaza no, quindi. La Lazio aspetta notizie da Immobile, domani sono in programma gli esami strumentali, ogni discorso su un vice è rimandato a gennaio.

Pubblicato il 18.10 alle 20.30