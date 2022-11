Calciomercato Lazio, Kamenovic un addio per favorire le entrate: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

“Senza uscite, l’organico è al completo”, ha detto Lotito nelle scorse ore. Ma Sarri spinge per avere rinforzi a gennaio. Nelle idee del tecnico ci sono un vice Immobile e un terzino sinistro, oltre a Ilic qualora uscisse Luis Alberto. Per ora il club nicchia, affondi veri e propri ancora non ce ne sono stati. Lotito ha dato mandato a Tare di piazzare qualche esubero, di snellire l’organico e un profilo in uscita è sicuramente quello di Dimitrije Kamenovic. Il serbo fin qui non ha mai giocato, la sua avventura con la Lazio è limitata al secondo tempo giocato nell’ultima partita della scorsa stagione contro il Verona, poi zero assoluto. Nonostante le insistenze del direttore sportivo e del presidente, Sarri non l’ha mai preso in considerazione, non è mai scattato un feeling tecnico con il classe 2000.

ADDIO - Kezman, agente del giocatore, aveva aperto a un addio, dovrà lavorare per trovare una sistemazione a Kamenovic: Tare non vorrebbe perderlo definitivamente, preferirebbe un prestito, è convinto che il ragazzo abbia qualità e che possa ancora rivelarsi un investimento azzeccato. Lotito invece propende un addio a titolo definitivo, ma è difficile trovare oggi chi possa investire due milioni (la valutazione della Lazio) per un ragazzo che in un anno e mezzo non ha praticamente mai visto il campo, serviranno abilità e bravura. La certezza è che a gennaio Kamenovic farà le valigie, lo vuole anche lui, per tornare a sentirsi calciatore. Ci sarebbero stati sondaggi dalla Serie B e da una squadra estera. Kamenovic lascerà la Lazio, sarà il primo tassello per sbloccare il mercato in entrata e cercare di accontentare Sarri.

