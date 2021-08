Calciomercato Lazio, l'Eintracht dice sì: Kostic a un passo

L'Eintracht ha accettato l'offerta della Lazio da 18 milioni di euro. Bonus compresi. La notizia viene rilanciata dalla Bild in questi minuti e dà la trattativa per Kostic in dirittura d'arrivo. Si attendono ora ulteriori conferme. Il serbo ha con la Lazio un'intesa per un quadriennale da 2,5 milioni di euro a stagione, sempre comprensivi di bonus.

