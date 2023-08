Calciomercato Lazio | Maximiano all'Almeria: tutti i nomi per il vice-Provedel

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sembra essersi finalmente sbloccata la situazione per il passaggio di Maximiano all'Almeria. Dopo solamente una stagione, il portiere, che ha avuto veramente poco spazio in biancoceleste, sta per lasciare Roma e iniziare una nuova avventura in Liga, campionato in cui ha già giocato e fatto bene quando indossava la maglia del Granada. A questo punto, si intensificheranno nei prossimi giorni le voci di mercato relative al giocatore che prenderà il posto di vice-Provedel. Nelle ultime settimane sono stati accostati tanti profili alla Lazio, a cominciare da quello di Audero che però ora si è accasato nell'Inter. Altri estremi difensori che rimangono disponibili e in orbita Lazio sono Consigli del Sassuolo, Frederik Ronnow dell'Union Berlino ma anche Lorenzo Montipò del Verona e Ivo Gribic dell'Atletico Madrid. Per il momento, sembrano esser state scartate le ipotesi "vecchie glorie", giocatori avanti con gli anni ma d'indubbia esperienza e con un palmares che parla da sé: Samir Handanovic e Hugo Lloris. Quest'ultimo, come anticipato, non avrebbe convinto Sarri in virtù di una rischiosa concorrenza, secondo il suo punto di vista, con Provedel. A questi nomi se ne aggiungeranno senz'altro altri nelle prossime ore: l'inizio del campionato è vicino e con l'uscita del portoghese c'è un altro slot da riempire.

