Calciomercato Lazio, Romagnoli tra cautela e fiducia: lo scenario e i prossimi passi

La Lazio e l'entourage del difensore del Milan si sono riuniti venerdì, un nuovo incontro potrebbe andare in scena anche nei prossimi giorni

Passi avanti, non chiusura. La Lazio e Romagnoli hanno cominciato a parlarsi, questo è un fatto, va messo a verbale. L’incontro di venerdì tra Lotito, Tare ed Enzo Raiola è servito per registrare umori e intenzioni. La Lazio vuole Romagnoli e Romagnoli vuole la Lazio, non è un dettaglio, può essere il fattore decisivo per il buon esito della trattativa, certo ora serve trovare la quadratura del cerchio e quindi trovare un compromesso tra domanda e offerta. Lotito - tramite persone che gli stanno accanto - fa filtrare fiducia, convinzione di poter chiudere a breve. Mentre dall’entourage del calciatore arrivano messaggi prudenti, invitano alla cautela, meglio non tirare fuori lo spumante dal frigo. Per ora.

SITUAZIONE - La Lazio era partita da un’offerta da 2 milioni di euro netti in base fissa, con ricchi bonus che avrebbero fatto lievitare tale cifra fino a quota 3 milioni. Primo problema: i bonus non erano tutti di facile raggiungimento. Secondo problema: troppo esigua una base fissa da 2 milioni per un giocatore che nell’ultimo anno di contratto, al Milan, percepisce quasi 6 milioni. Romagnoli sa che certe cifre oggi il mercato non le offre più, per la Lazio è disposto a operare tagli, ma serve che anche la Lazio faccia uno sforzo per assicurarsi Alessio.

FIDUCIA - L’incontro è servito a questo, Lotito ha alzato la posta, non è arrivato ancora alle richieste di Raiola, per questo non è scattata la fumata bianca. L’agente chiede un ingaggio da 3,5 milioni bonus compresi, manca ancora qualcosa, da Formello filtra un cauto ottimismo, ma serviranno nuovi incontri per arrivare alla stretta di mano. È possibile che già in settimana le parti si aggiornino, un incontro è dato per probabile, potrebbe essere ancora un faccia a faccia, oppure andare in scena per via telematica. Lotito vorrebbe arrivare alla chiusura entro fine mese o inizio maggio, ha paura della concorrenza, soprattutto della Juventus che potrebbe dover sostituire Chiellini. Raiola non fa sconti, è un osso duro, ma è conscio del desiderio del suo assistito di voler vestirsi di biancoceleste. Cautela? Sì. Ma anche fiducia. La Lazio vuole Romagnoli e Romagnoli vuole la Lazio. Non è un dettaglio, può fare la differenza.

