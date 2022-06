Calciomercato Lazio, Sarri aspetta quattro acquisti per l'inizio del ritiro

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Maurizio Sarri ha firmato il rinnovo con la Lazio, vuole continuare a lavorare a Roma con il gruppo che lo ha conquistato ma ha bisogno di un passo in più dalla dirigenza in termini di mercato. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il mister biancoceleste ha chiesto fatti concreti a Lotito e ha ricevuto in cambio garanzie a parole, attendendosi almeno quattro acquisti già confezionati per l'inizio del ritiro di Auronzo. Marcos Antonio è un innesto già chiuso e con una data, il 20 giugno, fissata per il suo arrivo a Roma: sarà il play che dovrà crescere e raccogliere l'eredità di Leiva. C'è però un reparto arretrato che va rifondato e Sarri non può cominciare a lavorare senza che sia definito: per la porta il preferito resta Carnesecchi nonostante il rischio stop per infortunio, in difesa c'è il placet per Romagnoli ma la richiesta è quella di Casale del Verona, con Chust che è stato invece proposto da Tare. Sono le questioni più impellenti, per agire sulle fasce e su un vice Immobile si può anche aspettare un po' di più. Per prolungare l'accordo con la Lazio Sarri deve aver ricevuto delle garanzie, quel che è certo è che non può ripetersi la situazione dello scorso anno in cui per buona parte del ritiro il mister ha avuto per le mani una squadra incompleta.