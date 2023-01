Calciomercato Lazio, si cerca sempre il vice Immobile: tutti i nomi

Il terzo infortunio subito da Ciro costringe la Lazio a guardarsi intorno e sono tanti i nomi attenzionati, ma serve prima...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio riflette. Dopo l'infortunio di Ciro Immobile, la priorità sembra essere diventata un attaccante per favorire le rotazione e non costringere il capitano ad accelerare troppo il recupero. Una situazione intricata anche perché i biancocelesti devono fare i conti con l'indice di liquidità. Un blocco che potrebbe essere aggirato o con una cessione o con immissione di denaro. Il presidente ha già detto che non intende farlo come accaduto in passato. Si cerca una sistemazione a Fares, inseguito dal Sion, o si spera che il Mallorca ceda Muriqi per ottenere il 45% di percentuale di futura rivendita. Situazioni non proprio semplici e quindi il patron potrebbe essere costretto a cambiare idea. Poi si tratterebbe di scegliere i nomi e, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, le candidature di Sanabria e Bonazzoli restano valide. Il primo, però, deve aspettare che il Torino prenda Shomurodov per cui non c'è accordo con la Roma. Il secondo, invece, gioca con il contagocce ma è stato pagato 5 milioni. I campani non vorrebbero cederlo in prestito, ma solo a titolo definitivo o con obbligo di riscatto. Una situazione intrigata che bisogna risolvere presto. Dall'estero, poi, non vanno dimenticate le piste Mariano Diaz, Boye e Jutgà.