Calciomercato Lazio, il Sion insiste per Fares: Balotelli la carta decisiva?

Gli elvetici puntano l'algerino con Enzo Raiola e Balotelli che potrebbero aiutare l'operazione. Attenzione alla Salernitana e a Semplici...

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo le cessioni di Kamenovic e Marino, la Lazio è al lavoro per trovare una sistemazione a Mohamed Fares. il calciatore algerino è rientrato in gruppo dopo una serie di infortuni e domenica era in panchina a Sassuolo. L'ex Spal è finito nel mirino di Sion e Salernitana. In particolare il club svizzero vorrebbe prendere il calciatore. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Enzo Raiola, agente del calciatore, sta spingendo per questa soluzione. Il rapporto tra la società elvetica e l'entourage di Fares è ottimo come dimostra l'operazione Balotelli. Proprio la presenza di Mario in Svizzera potrebbe spingere il calciatore ad accettare l'operazione. Momo, infatti, è grande amico sia dell'ex Milan che del fratello Enock che ha salutato il calciatore durante la sua avventura al Grande Fratello Vip. Il giocatore riflette e aspetta perché le cose potrebbero cambiare. Attenzione infatti alla Salernitana perché il club campano potrebbe superare i rossocrociati. I granata, dopo l'esonero di Davide Nicola, stanno parlando con Leonardo Semplici. Il tecnico conosce benissimo Fares dai tempi della Spal e potrebbe avallare la pista che porta all'algerino. Le migliori prestazioni del ragazzo di Aubervilliers sono arrivate proprio con il mister di Firenze e i due potrebbero ritrovarsi a distanza di 3 anni. La cessione dell'esterno sinistro, in entrambi i casi si parla di prestito fino al termine della stagione, potrebbe aiutare la Lazio a sbloccare l'indice di liquidità e aprire le porte di Formello a qualche volto nuovo con Luca Pellegrini che rimane il favorito.

Pubblicato il 17-01