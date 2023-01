Calciomercato Lazio, nome nuovo dal Belgio: è un attaccante...

La Lazio tiene d'occhio il mercato degli attaccanti e sonda i campionati esteri. Spunta il nome di un giocatore che gioca in Belgio e ci sono due fattori...

La Lazio a caccia di un attaccante, si monitorano profili all’estero. Uno dei nomi che è finito sul taccuino dei biancocelesti è quello di Ferran Jutglà, catalano, classe ’99, in forza al Club Bruges. Attaccante mobile, non è altissimo (1.75), ma sa farsi rispettare fisicamente, ha buona velocità, ama svariare sul fronte offensivo, lavorare con la squadra. Jutglà è arrivato in Belgio in estate, pagato cinque milioni al Barcellona. Lo scorso anno, con i blaugrana, aveva anche segnato il suo primo gol in Liga contro l’Elche. Il Bruges ci ha creduto e puntato, è stato ripagato. Finora Jutglà ha realizzato 10 gol in stagione, due anche in Champions League contro Porto e Atletico Madrid.

DETTAGLI - Due dettagli che possono diventare fattori: è seguito dalla You First Sport, agenzia con cui la Lazio ha rapporti saldi. La stessa di Luis Alberto e Raul Moro. Secondo aspetto, Jutglà è giocatore che fa parte del roster della Mizuno. Chissà che la casa giapponese non possa diventare alleata nella corsa al catalano. Il Bruges l’ha pagato cinque milioni, ora lo valuta circa il triplo. È una valutazione importante, la Lazio potrebbe muoversi solo in prestito con obbligo di riscatto, ma servono cessioni e magari una mano anche dall’eventuale cessione di Muriqi (su cui la Lazio vanta una percentuale importante). Se non dovessero crearsi le condizioni per un assalto già in questa sessione, Jutglà è nome da tenere in considerazione per l’estate, nonostante la concorrenza di Villarreal e Arsenal. Del resto un giocatore in quel ruolo serve, anche perché se Pedro non dovesse rinnovare, si aprirebbero ulteriori necessità nel pacchetto offensivo. Jutglà è nome che la Lazio tiene d’occhio, non semplice pensare d’arrivarci subito. Ma le vie del mercato…

