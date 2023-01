Calciomercato Lazio, questione attaccante: Mariano Diaz resta in corsa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'infortunio di Ciro Immobile sta avendo i primi effetti sul calciomercato della Lazio. Non siamo ancora davanti ad accelerate sostanziali, ma la società biancoceleste sta maturando la convinzione di mettere a disposizione di Maurizio Sarri un altro attaccante. Ieri abbiamo riportato del sondaggio fatto per Lucas Boye, attaccante argentino (con passaporto italiano) dell'Elche, mentre in Serie A viene sempre monitorato Federico Bonazzoli della Salernitana. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione c'è un altro profilo che non è mai uscito dai radar della Lazio, si tratta di Mariano Diaz del Real Madrid. La punta dominicana classe '93 è in scadenza a guigno e le possibilità di rinnovo con i Blancos sono pressoché nulle. L'ostacolo principale è rappresentato dall'ingaggio.

VINCOLI - Mariano Diaz a Madrid percepisce oltre 4,5 milioni a stagione e non ha intenzione di rinunciare a parte del suo stipendio prima della scadenza. Questo è l'ostacolo più difficile da eludere, mentre per quanto riguarda il cartellino il Real sarebbe anche disposto a liberarlo gratuitamente. Per un deciso affondo la Lazio dovrebbe costruirsi la possibilità del tesseramento, sbloccando l'indice di liquidità, oppure risparmiando sui costi o incassando dalle cessioni una cifra pari o superiore all'ingaggio di Mariano Diaz. Un aiuto potrebbe arrivare dalla You First Sport, società che gestisce Mariano Diaz, ma anche Gonzalo Escalante e Raul Moro, oggi in prestito a Cremonese e Ternana e oggetto di attenzioni dalla Spagna: una doppia cessione, magari a titolo definitivo, alzerebbe le probabilità del colpo Mariano Diaz. Uno scenario che rimane difficile da portare a compimento, a maggior ragione nella sessione di gennaio.

