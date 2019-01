Calciomercato Lazio, Tare ci riprova per Di Lorenzo. Ma c'è anche un piano B

Alla Lazio piace da questa estate. Il nome di Giovanni Di Lorenzo è da un pezzo sul taccuino di Tare, che vorrebbe regalarlo a Inzaghi per alimentare le speranze nella corsa Champions. Ma c'è l'ostacolo Empoli da superare: il club toscano è in piena lotta per non retrocedere e non vuole privarsi di uno dei titolarissimi. Stando alla rassegna stampa di Radiosei, la richiesta per l'esterno destro è di 10 milioni. Difficile pensare in un colpo nel calciomercato invernale, più probabile a giugno. Ecco perché la società avrebbe pronto il piano B: si tratta di Djavan Anderson, 'parcheggiato' a Salerno e pronto a tornare nella Capitale in caso di necessità. Con Zappacosta che sembra definitivamente tramontato, la Lazio potrebbe fare di necessità virtù.