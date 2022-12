Calciomercato Lazio, terzino sinistro: Kerkez rimane in quota

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Il ruolo su cui la Lazio ha individuato la necessità di un intervento è quello del terzino sinistro. Tra gennaio e giugno entrerà un mancino di piede, che possa alternarsi con Marusic o permettere al montenegrino, in caso di necessità, di tornare a giocare a destra. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei rimane nei pensieri biancocelesti Milos Kerkez, classe 2003 dell'AZ Alkmaar. L'ungherese è già nel giro della sua nazionale, con la quale ha collezionato 4 presenze, e ha un trascorso con le giovanili del Milan (dal gennaio 2021 al gennaio 2022): nello scorso calciomercato invernale il giocatore chiedeva più spazio e la società rossonera, credendo prematuro un salto in prima squadra, ha scelto per la cessione all'AZ per 2 milioni di euro. Oggi la società olandese chiede almeno 5 milioni per il suo cartellino, cifra che la Lazio non può sborsare a causa del vincolo imposto dall'indice di liquidità. Servirebbe prima una cessione e realizzare un incastro non facile per la sessione di gennaio. Dall'altro lato la società biancoceleste non vuole correre il rischio di veder lievitare il costo del cartellino di un giovane in piena ascesa. Kerkez sarà quindi un nome caldo, un profilo interessante, che il lavoro di Sarri potrebbe rendere un vero e proprio gioiello.