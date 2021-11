Calciomercato Lazio, The Sun: "Il Chelsea accetta il prestito per Kepa"

Notizia che arriva dall'Inghilterra, la scrive "The Sun": il Chelsea ha accettato di cedere in prestito Kepa a gennaio. Il portiere, chiuso a Londra dal titolare Mendy, sarebbe pronto a dire di sì alla Lazio, nonostante la polemica nata con Sarri durante la finale di Carabao Cup del 2019 contro il Manchester City. Il tecnico biancoceleste - a fine partita - voleva sostituirlo con Caballero, considerato più bravo sui calci di rigore. Tutto pronto per il cambio, solo che Kepa si rifiutò di lasciare il campo mandando su tutte le furie il proprio allenatore (soprattutto considerando la vittoria successiva della squadra di Guardiola). Ora, secondo il tabloid inglese, non sarebbe così complicato che i due possano tornare a lavorare insieme. Il Chelsea non si opporrebbe alla sua partenza nella sessione invernale di mercato nonostante la Coppa d'Africa che impegnerà Mendy a inizio 2021.