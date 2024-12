Calciomercato Lazio | Trattativa per Fazzini: la richiesta dell'Empoli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Jacopo Fazzini è il principale obiettivo di gennaio della Lazio per potenziare il centrocampo. La società biancoceleste ha lavorato sotto traccia per cercare di consegnare a Marco Baroni il nuovo rinforzo nel più breve tempo possibile. La trattativa con l'Empoli però non è chiusa e neanche a un passo dalla conclusione. Soprattutto nella sessione di gennaio mettere a segno certi affari risulta più complicato, per tempistica e scarsa inclinazione dei club a privarsi dei propri prezzi pregiati, se non davanti a offerte irrinunciabili.

Al netto dei paletti imposti dall'indice di liquidità, la piattaforma di accordo tra i due club c'è già: come risulta alla nostra redazione la base è quella di un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto da esercitare nell'estate 2026, per una cifra complessiva compresa tra i 14 e i 15 milioni di euro. L'Empoli però non vorrebbe concedere il prestito gratuito, bensì renderlo oneroso, in modo da incassare subito una sorte di anticipo della cifra che scatterebbe obbligatoriamente tra un anno e mezzo. La Lazio invece vorrebbe replicare le operazioni Rovella e Pellegrini chiuse con la Juventus nell'estate 2023 in prestito gratuito con obbligo di riscatto fissato dopo un certo periodo di tempo (in quel caso due anni). La trattativa andrà avanti, la chiusura non è dietro l'angolo: serve ancora tempo per far quadrare tutti gli aspetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.