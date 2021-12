Cena di Natale Lazio | Lotito: "Sarri può fare la differenza nel calcio. Sul rinnovo..."

Il Presidente della Lazio Claudio Lotito ha fatto un vero e proprio discorso, forse uno dei più emozionanti durante la cena di Natale. Dalle difficoltà che la squadra sta passando in questo momento, come anche i valori della società e una parentesi molto approfondita sul tecnico Maurizio Sarri. La squadra è stata strigliata, il presidente ha sottolineato anche l'atteggiamento che bisogna essere utilizzato se si vogliono ottenere i risultati. Di seguito le sue dichiarazioni durante la cena di Natale ai microfoni di Lazio Style Radio: “Sono il presidente di questa grande famiglia che è cresciuta molto dal punto di vista organizzativo e nella credibilità. L’altro giorno pensavo ai giocatori che hanno militato dal 2004 al 2006 ed hanno fatto la storia della Lazio perché nei momenti di grande difficoltà hanno sofferto e ottenuto dei risultati che proporzionati a quelli che facciamo ora sono altro che la Champions League. Ci sono tante persone qui che militano e lavorano nella Lazio prima della mia gestione. Ricordano come era organizzata e le difficoltà, la mancanza del pagamento degli stipendi. Un centro distrutto dove non c’era nulla senza un ristorante e con le panche di legno. Oggi faccio una riflessione alla luce di certi atteggiamenti. Alcune persone non hanno colto l’importanza di far parte di una grande famiglia che ha una storia che va oltre 100 anni e ognuno ha un ruolo, e che in questo ruolo ci si deve identificare dentro e dare il massimo".

LAZIO PUNTO DI ARRIVO - "Lo dico perché vedo tanta gente per le strade che mi ferma e mi chiede che succede. Succede che non hanno coscienza di dove vivono. La Lazio non è un punto di partenza ma un punto di arrivo, abbiamo dato credibilità al sistema attraverso la nostra gestione e il rispetto, il merito che qualcuno dimentica e lo spirito di gruppo che qualcuno ha proprio dimenticato. Non si rendono conto che apparteniamo a una grande famiglia che è un ente morale dove il mio predecessore che spero di onorare, cedette alla città di Roma il proprio campo sportivo per fare gli orti di guerra per le persone che non avevano denaro. Forse oggi abbiamo troppo e me ne pento perché non colgono gli sforzi e i sacrifici che le persone militano in questo club fanno tutti i giorni".

RINNOVO SARRI - "Giustamente il mister diceva qui tutti parlano con l’Io e non con il noi. Io vorrei che in una famiglia di cui sono il padre fosse riconosciuto a ognuno il proprio ruolo, non solo i diritti ma anche i doveri e il rispetto per il lavoro di tutti. C’è gente che vive per voi, voi esistete perché qualcuno vi rende visibili sul piano del rispetto e della considerazione. Qualcuno di voi questo lo dimentica. Io ho incontrato un uomo che può fare la differenza nel mondo del calcio che è mister Sarri ritengo che sia uno che vive di passioni autentiche, che vive per il calcio non come elemento di sostentamento ma perché crede in certe situazioni è la sua passione. Se oggi qualcuno può pensare che il mister sia precario non lo è, vi dico che ho dato mandato al segretario di rinnovargli il contratto di altri due anni direttamente".

REGOLE - "Per far capire che qui ci sono le regole che devono essere rispettate da tutti, noi siamo i primi che le rispettiamo come club. Vedete quello che sta succedendo nel sistema, e quando io lo dicevo dieci anni fa mi prendevano tutti in giro. È finito il tempo in cui il silenzio diventa assenzo, oggi la gente deve dimostrare con i fatti quello che vale perché lo pretende, perché vi da e deve ricevere soprattutto nel mondo dello sport. Se uno non si applica non ottiene i risultati, evitiamo di dire 'ah non è colpa mia perché non gioco' qui si tratta di dimostrare con i propri atteggiamenti di dare il massimo".

KLOSE - "Ricordo a Tare un fatto che è rimasto scolpito nella mente. Arriva Klose lo portammo a dormire al River Chateux ed era il suo compleanno, era con la moglie i figli, io e Tare, e gli feci una torta. Lui mi disse alle 23:10 “Presidente io domani mi devo allenare posso andare a riposare”, si è allenato con la Primavera il giorno dopo". Klose finendo l'allenamento con la Primavera, è andato nella rete e ha raccolto i palloni uno per uno e li ha riportati dentro lo spogliatoio, ecco perche è diventato capocannoniere mondiale. Ecco che la differenza tra un giocatore normale e un campione è che il campione ha un valore aggiunto, c’è gente che rispetto molto per la loro sensibilità e responsabilità della quale ne vado orgoglioso. Non conta lo stipendio e quanti gol si fanno, conta l’attegiamento giusto perché solo con questo si vince. Il problema è l'egosimo, l'individualità non di mentalità. Quando si perde la colpa è anche la mia perché ne sono responsabile. Bisogna avere la capacità di capire cosa stiamo facendo e di fermarsi e dire ‘ma mi sto comportando bene negli interessi di tutti o solo in quelli personali?’. Per noi bisogna vincere ma lo si deve fare con orgoglio e determinazione e con la consapevolezza di appartenere ad una grande famiglia".