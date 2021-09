Derby, ecco la vera Lazio: le mosse di Sarri per la svolta

Di José Mourinho si dice sia un grande comunicatore, ma anche Maurizio Sarri ha dimostrato di non essere affatto da meno. Dopo un inizio stentato in campionato e in Europa League, il tecnico della Lazio ha saputo toccare le corde giuste prima di una partita importante come il derby riuscendo a far sbloccare mentalmente i propri giocatori. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei sono stati soprattutto 5 i punti chiave su cui il mister ha battuto e che hanno permesso alla squadra di avere la meglio sui cugini della Roma dal punto di vista del gioco e del risultato.

LE MOSSE - Nei giorni scorsi Martusciello aveva affermato che la squadra, dovendo adattarsi a un nuovo stile di gioco, pensava troppo. Contro la Roma la sensazione è stata che soprattutto i top player si siano divertiti in campo giocando più spensierati. Luis Alberto e Milinkovic in particolare sono apparsi meno bloccati e più al centro del gioco, come ai vecchi tempi. La squadra è sempre stata corta come richiesto da Sarri e il fraseggio è migliorato in qualità permettendo alla Lazio di non perdere spesso palla. Infine Immobile ha agito da regista offensivo esaltando il lavoro di Pedro e Felipe Anderson ai suoi lati.

