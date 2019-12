DIRETTA - Cagliari - Lazio 1-0, ci prova Lulic dalla distanza

Serie A TIM 2019-2020, 16ª giornata

Sardegna Arena di Cagliari - lunedì 16 dicembre, ore 20:45

Cagliari - Lazio 1-0 (7' Simeone)

Formazioni:

CAGLIARI (4-3-2-1): Rafael; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. A disp.: Aresti, Ciocci, Pinna, Mattiello, Faragò, Deiola, Pellegrini, Walukievicz, Oliva, Cerri, Ragatzu. All.: Rolando Maran.

INDISPONIBILI: Birsa, Castro, Ceppitelli, Cragno, Pavoletti

SQUALIFICATI: Olsen, Rog

DIFFIDATI: Ceppitelli, Nandez

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Parolo, Cataldi, Berisha, Marusic, Jony, André Anderson, Adekanye, Caicedo. All.: Simone Inzaghi

INDISPONIBILI: Lukaku, Vavro

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Acerbi, Leiva, Lulic, Parolo

ARBITRO: Maresca (sez. Napoli)

ASSISTENTI: Longo e Di Vuolo

IV UOMO: Abisso

VAR: Pairetto

AVAR: Ranghetti

PRIMO TEMPO

33' - Luis Alberto da palla ferma pesca Milinkovic sul palo lontano, conclusione al volo del serbo parata da Rafael.

32' - Tre falli consecutivi del Cagliari costano un'ammonizione a Klavan.

31' - Ci prova Lulic da fuori, palla molto alta sopra la traversa.

30' - Possesso prolungato per la Lazio che non trova un varco nella difesa del Cagliari.

28' - Sul cross di Lazzari la palla del pareggio capita a Immobile sul secondo palo, ma Ciro non riesce a indirizzare il pallone verso la porta.

27' - Lazzari sfonda su Lykogiannis e dopo essere rientrato sul sinistro in seguito a un contatto con il difensore finisce a terra. Per Maresca non c'è nulla.

25' - Ancora un traversone indirizzato a Simeone, bravo stavolta Radu ad anticiparlo.

23' - Contropiede della Lazio che dopo uno scambio tra Immobile e Correa trova Lazzari, traversone sballato e il Cagliari che può uscire.

22' - Sul cross di Luis Alberto Lulic è in posizione di fuorigioco.

21' - Giallo anche per Nandez che abbatte Milinkovic colpendolo in ritardo.

20' - Maresca molto severamente ammonisce Luis Alberto per proteste.

18' - Inzaghi molto agitato in panchina, chiede semplicità alla sua squadra.

16' - Sfonda Nandez sulla destra, la sua conclusione finisce sul corpo di Simeone. Lazzari non spazza e regala un'altra potenziale opportunità che si conclude con un nulla di fatto.

14' - Bella percussione di Lazzari e cross morbido su cui Lulic non riesce ad arrivare. Buono spunto dell'ex Spal sulla destra.

12' - Nainggolan sulla trequarti pesca Simeone in profondità, il giuardalinee alza la bandierina per fuorigioco.

11' - Acerbi cerca Milinkovic nell'area del Cagliari con una palla alta, troppo lunga per il Sergente.

10' - Contropiede del Cagliari che si conclude con una conclusione sballata di Nainggolan.

7' - Gol del Cagliari. Rimessa laterale di Lykogiannis, spizza di testa Joao Pedro e Simeone al volo beffa Strakosha.

5' - Duro intervento di Klavan su Correa, a cui impedisce di prendere velocità. Punizione nella zona di centrocampo.

4' - Cigarini con una punizione dai 30 metri cerca in area Klavan, anticipato di testa da Milinkovic.

2' - Solito movimento in profondità di Immobile, pescato da Correa: il tiro di Ciro in diagonale è troppo debole, para Rafael.

1' - Dura entrata di Nainggolan su Correa in ripartenza, per Maresca non c'è nulla.

1' - Calcio d'inizio per il Cagliari e palla immediatamente recuperata dalla Lazio.

INIZIO PRIMO TEMPO

20.42 - Cagliari e Lazio entrano in campo accompagnate dalla squadra degli arbitri. Pochi istanti e ci sarà il via di Maresca.

20.35 - Le squadre rientrano negli spogliatoi, tutto è pronto per il fischio d'inizio alla Sardegna Arena.

20.30 - Cagliari - Lazio sarà l'ultima partita in campionato nel 2019 dei biancocelesti. L'ultimo impegno sarà invece il 22 dicembre a Riad per la finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus.

20.25 - Una curiosità: quasi un anno fa, esattamente il 22 dicembre 2018, in un Lazio - Cagliari all'Olimpico, Inzaghi varò il modulo fantasia con Milinkovic e Luis Alberto mezzali alle spalle di Immobile e Correa.

20.20 - Inzaghi sceglie gli stessi che nove giorni fa sono partiti dal 1' contro la Juventus. Terza volta consecutiva per questo undici, che cerca l'ottava vittoria consecutiva in campionato e il -3 dalla testa della classifica occupata da Juventus e Inter. Maran sostituisce lo squalificato Rog con Ionita e, scelta dell'ultima ora, schiera Lykogiannis al posto di Pellegrini.

Amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it una buona serata da Alessandro Vittori e benvenuti nella diretta scritta di Cagliari - Lazio, gara valida per la sedicesima giornata di Serie A, che mette in palio punti pesanti per la parte alta della classifica.