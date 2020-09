DIRETTA - Lazio - Padova 0-0: Caicedo vicino al gol di testa

Stadio Rodolfo Zandegiacomo di Auronzo - 29 Agosto 2020 - Ore 17.00

Le formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Vavro, Radu; Lazzari, Parolo, Escalante, Luis Alberto, Lukaku; Caicedo, Moro. A disp.: Alia, Adamonis, Bastos, Patric, Leiva, Akpa Akpro, D.Anderson, Falbo, A. Anderson, Jony, Kiyine, Correa. All.: Inzaghi.

PADOVA (4-3-3): Vannucchi; Fazzi, Pelagatti, Andelkovic, Baraye; Mandorlini, Ronaldo, Della Latta; Nicastro, Paponi, Andrade. A disp.: Merelli, Voltan, Santini, Ruggero, Boli, Moro, Rondanini, Germano, Serena, Buglio, Piovanello, Vasic, Soleri. All.: Mandorlini.

Arbitro: Dario Duzel (sez. di Castelfranco Veneto)

Assistenti: Fiorese, Roncari.

23' - Primo cambio per il Padova (infortunio): dentro Soleri, fuori Andrade.

22' - Fallo su Luis Alberto al limite dell'area di rigore. Calcio di puniizone pericoloso per la Lazio.

20' - Partita chiusa, ancora nessuna occasione da gol né da una parte, né dall'altra.

16' - Escalante molto reattivo in mezzo al campo: pallone intercettato in scivolata e via alla possibile ripartenza biancoceleste.

15' - Corner teso di Luis Alberto, stacco di testa di Caicedo: la palla sorvola la traversa.

14'- Imbucata di Caicedo per la sovrapposizione di Lazzari: l'ex Spal mette dentro, trova la deviazione di un difensore e guadagna un corner.

10' - Lukaku spinge sulla sinista, filtrante per Caicedo leggermente lungo. Niente da fare.

9' - Bella iniziativa di Escalante: percussione centrale in dribbling e palla allargata su Lukaku. Il belga parte in posizione di offside e l'azione si interrompe.

7' - Luis Alberto prova a prendere in mano la manovra, tutti i palloni passano come al solito per i suoi piedi. Il Padova, rintanato nella propria metà campo, cerca di chiudere gli spazi.

3' - Luis Alberto prova a inventare al limite dell'area: palla scucchiaiata per Caicedo che però non riesce ad arrivare in tempo sul pallone. Vannucchi esce e blocca.

1' - Via, si parte: la sfida è iniziata, la Lazio scende in campo in maglia e calzoncini fluo.

PRIMO TEMPO

AURONZO - Seconda amichevole estiva per la Lazio, di fronte il Padova (Serie C) di mister Mandorlini. Ecco le formazioni ufficiali del test in programma alle 17 allo Zandegiacomo.