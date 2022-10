DIRETTA - Lazio-Salernitana: 1-0 alla fine del primo tempo, decide Zaccagni

Fonte: dallo stadio Olimpico - Mirko Borghesi - Lalaziosiamonoi.it

SERIE A | 12ª giornata | Lazio-Salernitana 1-0

Domenica 30 ottobre 2022, ore 18:00

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Luis Alberto, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Hysaj, Gila, Kamenovic, Radu, Milinkovic, Marcos Antonio, Basic, Romero, Cancellieri. All.: Sarri.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Fazio; Candreva, L.Coulibaly, Radovanovic, Bradaric, Mazzocchi; Piatek, Bonazzoli. A disp.: Fiorillo, Micai, Vilhena, Bronn, Lovato, Pirola, Sambia, Bohinen, Capezzi, Kastanos, Iervolino, Botheim, Dia, Valencia. All.: Nicola.

Arbitro: Gianluca Manganiello (sez. Pinerolo)

Ass.: Alessio - Bottegoni

IV ufficiale: Mariani

V.A.R.: Di Bello

A.V.A.R.: Longo

Marcatori: 41' Zaccagni

PRIMO TEMPO:

45+2: Fine primo tempo. Decide Zaccagni al 41'.

45': 2 minuti di recupero

45': Tocco sotto di Felipe Anderson per Vecino, esce Pepe

41':GOOOOOOOL DELLA LAZIO!!!!! ERA NASCOSTO NELLA NEBBIA FIN QUI, MA SI ACCENDE IMPROVVISAMENTE LUIS ALBERTO CHE VEDE UN CORRIDOIO SPLENDIDO PER MATTIA ZACCAGNI, L'ESTERNO CON IL MANCINO BEFFA SEPE IN USCITA SUL PRIMO PALO E METTE DENTRO!

37': Serve qualche invenzione per sbloccare la gara, ci prova Pedro! Doppio passo e palo esterno dello spagnolo!

34': Angolo di Luis Alberto, con Zaccagni che gira di testa, debolmente, verso la porta: blocca Sepe.

29': Salernitana molto chiusa quando attacca la Lazio, cross di Lazzari dopo un buon giro palla, Daniliuc spedisce in angolo

26': Lunga serie di angoli e cross della Salernitana, che però non riesce a confezionare nessuna conclusione in porta

23': Prova Candreva dal limite dell'area, molto defilato, un bolide che però finisce molto alla destra della porta difesa da Provedel

21': Palla in verticale di Cataldi per Felipe Anderson che mette dentro. Fuorigioco però, confermato anche dal VAR

20': Tiro-cross rasoterra di Bradaric indirizzato sul primo palo, blocca a terra agevolmente Provedel

19': Ritmi non altissimi negli ultimi dieci minuti. La Salernitana si copre bene e riparte molto corta, il che consente al momento di spezzare le manovre biancocelesti. Dopo l'occasione da gol di Zaccagni, la squadra campana ha un po' rallentato il ritmo della gara

18': Lazio che prova una doppia sortita, Marusic viene però fermato al limite dell'area, poi il cross di Zaccagni successivo respinto

15': Dopo 15 minuti inizia a cantare anche la Curva Nord

11': Palla dentro di Pedro per Felipe Anderson dopo una bella conversione centrale, leggermente lunga

11': Brutto fallo di Bradaric su Lazzari, sempre sulla solita caviglia. L'arbitro non ha neanche fischiato fallo, piede a martello.

10': Gyomber esce, al suo posto Bronn

9': Bellissimo gesto di Zaccagni che scappa a Gyomber, l'avversario però si fa male e il calciatore mette palla fuori fra gli applausi del pubblico. Molto sportivo il calciatore biancoceleste. Problemi al flessore, invece, per il difensore della Salernitana

8': Lazio vicinissima al gol. La squadra biancoceleste sfonda sulla sinistra, la palla arriva a Felipe Anderson che fa da sponda per Zaccagni. Tiro a giro sul palo lungo, di poco alta.

5': La Salernitana se la gioca e pressa alto. Palla pericolosa all'interno dell'area di rigore di Piatek che però non viene raccolta da nessuno

4': Lazio che si fa subito vedere con un bel movimento in verticale di Felipe Anderson, palla per Vecino il cui tiro però viene respinto dalla retroguardia biancoceleste. Possibile tocco di mano, non visto, sulla ripartenza poi della Salernitana

2': La Salernitana si fa vedere in avanti con Daniliuc. Il suo sinistro, potente, è una specie di tiro cross che si spegne sul fondo senza pericoli per Provedel

0': La gara è iniziata puntuale alle 18.00

----

17.55 - E dopo il toccante ricordo di Vincenzo Paparelli, con il figlio Gabriele che ha ricevuto una targa dal presidente Claudio Lotito, è la volta de "I Giardini di Marzo". Le squadre sono pronte a scendere in campo

17.45 - Annunciate le formazioni. La Nord ruggisce per il tridente d'attacco biancoceleste.

17.20 - Sulle note degli AC/DC entra in campo la Lazio. All'Olimpico presente già tantissima gente sulla scia di una stagione che vede una cornice di pubblico sempre pazzesca.

17.16 - Tanto entusiasmo intanto a Ponte Milvio

17.10 - Entrano in campo i portieri. L'ovazione della Nord per Provedel, Maximiano e Adamonis.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Mirko Borghesi, e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Salernitana, valida per la dodicesima giornata del giorne d'andata della Serie A 2022/2023. La squadra di Sarri è chiamata a vincere dopo la bella vittoria in Europa League e prima di una settimana complicata che la vedrà fronteggiare il Feyenoord a Rotterdam e la Roma nel derby della capitale. Un modo per dare continuità a un periodo di forma, gioco e risultati eccezionale.