Lazio - Salernitana, Curva Nord in silenzio per 15': il motivo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alessandro Pizzuti

La Curva Nord rimane in silenzio per i primi quindici minuti di Lazio - Salernitana. La decisione è arrivata in segno di rispetto nei confronti dei tifosi dell'Inter che, nella giornata di ieri, hanno pianto la scomparsa di un loro storico capo ultras, Vittorio Boiocchi. L'uomo, 59enne, ha perso la vita in un agguato. E gli stessi nerazzurri hanno abbandonato il proprio posto in curva nel corso di Inter-Sampdoria, una volta venuti a conoscenza della notizia. Silenzio assordante e atmosfera surreale nonostante gli oltre 40 mila spettatori presenti all'Olimpico. Ma un gemellaggio che dura da anni, e il medesimo gesto fatto dagli ultras dell'Inter dopo la morte di Diabolik, hanno portato i biancocelesti a una decisione di questo tipo. Una volta scoccato il quindicesimo minuto, tuttavia, tutto torna come sempre: la Curva Nord che spinge la Lazio alla vittoria.

