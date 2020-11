DIRETTA - Lazio - Udinese 1-3: Immobile accorcia le distanze dal dischetto

Serie A 2020-2021 - 9ª giornata

Lazio - Udinese

Domenica 29 novembre 2020, ore 12:30

Stadio Olimpico di Roma

LAZIO (3-5-2) - Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Cataldi, Parolo, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. A disp. Reina, Furlanetto, Hoedt, Marusic, Armini, Djavan Anderson, Leiva, Milinkovic, Akpa Akpro, Escalante, Pereira, Caicedo. All. Inzaghi.

UDINESE (3-5-2) - Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Forestieri, Pussetto. A disp. Scuffet, Bonifazi, Walace, Molina, ter Avest, Gasparini, Jajalo, Coulibaly, Palumbo, Deulofeu, Micin. All. Cioffi.

Arbitro: Gianluca Aureliano

Assistenti: Carbone - Pagnotta

IV uomo: Prontera

V.A.R.: Banti

A.V.A.R.: Di Vuolo

76' - Cartellino giallo per Lucas Leiva, interevento scomposto su Forestieri.

75' - Cambio per la Lazio, dentro Pereira al posto di Patric. Lazio a trazione offensiva.

73' - GOOOOOOOOOOOL! Immobile accorcia le distanze e segna il calcio di rigore. 1-3!

72' - Rigore per la Lazio, fallo di Musso su Immobile. Ammonito il portiere dell'Udinese.

70' - Forestieri segna il terzo gol per l'Udinese trafiggendo Strakosha con un destro potente.

62' - Inzaghi si gioca la carta Caicedo che entra in campo al posto di Luis Alberto.

61' - Ottimo scambio tra Correa e Immobile che conclude a rete, Musso si allunga e compie il miracolo.

58' - L'arbitro fischia un calcio di rigore per la Lazio ma corregge subito la sua decisione per il fuorigioco di Correa.

56' - Doppio cambio per l'Udinese, entrano Jajalo e Molina al posto di Arslan e Zeegelaar.

55' - Correa tenta la conclusione da fuori, il tiro però è debole e centrale.

48' - Occasione per Lucas Leiva che calcia da fuori area dopo lo scarico di Correa. Palla che finisce larga.

46' - Inizia il secondo tempo. Triplo cambio in casa Lazio: dentro Leiva, Akpa Akpro e Marusic per Cataldi, Parolo e Fares.

SECONDO TEMPO

45'+3 - Finisce qui il primo tempo, Udinese avanti per 2 gol a 0 allo stadio Olimpico.

45'+3 - Contropiede dell'Udinese con De Paul che serve l'assist per Pussetto, bravo a saltare Patric e a battere Strakosha per il gol del raddoppio. 0-2.

45'+2 - Ammonito anche Samir per una sbracciata ai danni di Lazzari.

45' - 3 minuti di recupero.

45' - Cartellino giallo per Pereyra che ha ostacolato Strakosha nel rinvio.

44' - Ancora gli ospiti pericolosi su calcio piazzato, Pussetto sbaglia di nuovo la mira da buona posizione di testa.

43' - Primo ammonito anche in casa Lazio, si tratta di Fares.

41' - Ancora un cross molto insidioso di Lazzari, ancora una volta Nuytinck decisivo nella spizzata in anticipo su Correa.

39' - Lazio che aumenta la pressione e si riversa tutta nella metà campo avversaria, manca l'ultimo passaggio per concludere in porta.

32' - Luis Alberto calcia sulla barriera sprecando una buona occasione.

31' - Primo ammonito della gara, si tratta di Arslan che stende Correa al limite dell'area. Punizione pericolosa per la Lazio.

28' - Udinese vicino al raddoppio con Pussetto che non concretizza un ottimo cross di De Paul da calcio piazzato.

26' - Pericoloso cross di Lazzari dalla destra, Nuytinck è bravo ad anticipare Parolo di testa. Corner per la Lazio.

22' - Samir tenta la girata acrobatica in area con il sinistro, Strakosha devìa ancora in corner.

21' - Ancora gli ospiti che ci provano con De Paul, la sua conclusione dal limite finisce larga dopo una deviazione. Sarà angolo.

18' - Gol dell'Udinese con Arslan che buca Strakosha con una conclusione da fuori area.

14' - Prova Cataldi con una conclusione da fuori area che finisce comodamente tra le braccia di Musso.

12' - Le squadre si fermano per omaggiare ancora una volta Diego Armando Maradona con un lungo applauso.

4' - Prima occasione per la Lazio con Correa, ben imbeccato da Luis Alberto, che non riesce a battere Musso con il sinistro da posizione defilata.

1' - Partiti, Aureliano fischia l'inizio. Primo possesso per gli ospiti.

PRIMO TEMPO

Ore 12:32 - Prima del fischio d'inizio, le due squadre si schierano a centrocampo per il minuto di silenzio in ricordo di Diego Armando Maradona.

Ore 12:00 - Le squadre sono scese in campo per il riscaldamento. Due cambi a centrocampo per la Lazio rispetto alle previsioni: dentro Cataldi e Parolo anziché Leiva e Milinkovic.

Amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it buongiorno da Leonardo Giovanetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Udinese, match valido per la 9ª giornata di Serie A. I biancocelesti ospitano la squadra di Gotti nel lunch match dell’Olimpico con la voglia di dare seguito alla vittoria contro il Crotone in campionato e portarsi, in attesa di Napoli - Roma di questa sera, momentaneamente a -1 dal secondo posto. Dall’altra parte i friulani vengono da due risultati utili consecutivi e cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Sarà Gianluca Aureliano a dare il fischio d’inizio alle ore 12:30.

