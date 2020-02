DIRETTA - Lazio - Verona 0-0, ammonito Milinkovic: salterà la trasferta di Parma

Lazio - Verona

Serie A 2019/20 - Recupero della 17ª giornata

Stadio Olimpico di Roma - mercoledì 5 febbraio, ore 20:45

Formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Luiz Felipe, Vavro, Marusic, D. Anderson, Minala, Parolo, Lukaku, Jony, A. Anderson, Adekanye. All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Cataldi, Correa

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Acerbi, Cataldi, Immobile, Luiz Felipe, Milinkovic, Radu

VERONA (3-4-3): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Veloso, Pessina, Lazovic; Zaccagni, Verre, Borini. A disp.: Radunovic, Berardi, Adjapong, Bocchetti, Lovato, Dawidowicz, Empereur, Dimarco, Lucas, Eysseric, Di Carmine, Pazzini, Stepinski. All. Ivan Juric.

INDISPONIBILI: Salcedo, Badu, Danzi

SQUALIFICATI: Amrabat

DIFFIDATI: Faraoni, Veloso, Verre

ARBITRO: Abisso (sez. di Palermo)

ASSISTENTI: Cecconi e Baccini

IV UOMO: Manganiello

VAR: Pairetto

AVAR: Fiorito

32' Lazzari si lamenta per un calcio d'angolo non concesso da Abisso: l''ex Spal era convinto di non essere stato l'ultimo a toccare la palla.

30' Luis Alberto recupera una bella palla a sinistra, togliendola a Rrahmani: sugli sviluppi dell'azione, Radu crossa in area di rigore senza, però, trovare il sostegno dei compagni.

29' Parte Lazzari come un treno, supera l'avversario, ma la palla finisce fuori dal campo. Sarà fallo laterale per il Verona.

28' Milinkovic rimedia il giallo per un fallo, non troppo evidente, nei confronti di Kumbulla. Il 'Sergente', che era diffidato, salterà la trasferta di Parma.

27' Calcia Veloso, Patric allontana e mette la palla in fallo laterale.

26' Intervento di Leiva su Borini, e calcio di punizione in favore dell'Hellas Verona.

25' Manata di Zaccagni ai danni di Lucas Leiva. Il giocatore del Verona, nonostante le polemiche biancocelesti, non ottiene il cartellino giallo.

24' Parte Milinkovic-Savic, ma Lazovic colpisce di testa.

22' Luis Alberto in orizzontale per Milinkovic, atterrato da Kumbulla. Il difensore, che si disinteressa completamente del pallone, rimedia l'ammonizione.

21' Cross di Radu per Lazzari, che sfiora solamente la palla. Il Verona riparte, Mlinkovic interviene, fallosamente secondo Abisso.

20' Bella giocata di Ciro Immobile, che sfrutta la sponda di Caicedo e scavalca l'intera retroguardia avversaria. il tiro, però, viene ribattuto da Silvestri.

19' Pestone di Zaccagni ai danni di Leiva: i biancocelesti vorrebbero l'ammonizione per il giocatore del Verona, che se la cava con il calcio di punizione.

18' Luis Alberto cerca lo spazio per il cross, ma la palla supera la linea del campo. Toccherà a Silvestre far ripartire l'azione.

17' Su pressing di Caicedo, la difesa del Verona rischia l'errore. La palla viene, comunque, rubata dalla Lazio, che si avvicina pericolosamente all'area di rigore avversaria.

15' Doppio miracolo di Strakosha, che chiude sia su Pessina che su Borini. Entrambi cercano di sfruttare al massimo il cross di Lazovic.

13' Intervento di Faraoni su Immobile, e calcio di punizione in favore della Lazio. Pronto Luis Alberto a calciare. Lo spagnolo mette la palla al centro, ma è troppo lunga e nessun compagno riesce ad arpionarla.

11' Caicedo si invola verso la porta di Silvestre, verticalizza per Immobile ma il passaggio è di poco lungo e la difesa scaligera si salva.

10' Non si chiude il fraseggio breve tra Immobile e Caicedo, con Gunter che esce palla al piede e fa ripartire i suoi.

8' Fallo di Lucas Leiva ai danni di Zaccagli: sarà calcio di punizione in favore della formazione gialloblù. Calcia veloso, stacca di testa Lulic che mette la palla in fallo laterale.

7' Intervento di Luis Alberto per Veloso, che reclama il calcio di punizione, dato dal direttore di gara all'altezza del cerchio di centrocampo.

4' Prima buona occasione per la Lazio con Immobile che, servito da Caicedo, non arpiona per poco la palla. Esce Silvestri.

3' S'invola Luis Alberto ma la palla finisce in fallo laterale, davanti agli occhi di mister Simone Inzaghi.

2' Colpito duro Acerbi da Kumbulla e calcio di punizione in favore della Lazio.

1' Fischio dell'arbitro Abisso: inizia Lazio-Verona.

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 20.45 - Squadre in campo ed inno della Serie A: una manciata di secondi ci dividono dal fischio d'inizio.

AGGIORNAMENTO ORE 20.40 - Come anticipato dalla stessa Curva Nord nella serata di ieri, è stato regalato ai tifosi presenti all'Olimpico un vero spettacolo, un gioco di luci a formare un'aquila, accompagnata dalla scritta "Figlia del Sole illumina le tenebre".

AGGIORNAMENTO ORE 20.20 - Anche Mattia Zaccagni, del Verona, si è espresso sulla partita a pochi minuti dal fischio d'inizio: "Siamo carichi, sicuramente sarà una bella partita. Noi vogliamo dare continuità ai buoni risultati e per ora pensiamo solo alla salvezza. Il nostro segreto? Fare bene durante gli allenamenti in settimana e poi riproporre il tutto sul campo".

AGGIORNAMENTO ORE 20.15 - Nell'immediato pre-partita, Lucas Leiva è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: "Quella di questa sera sarà una partita fondamentale e difficile: il Verona gioca bene e con molta intensità, sta facendo un grande campionato. Abbiamo preparato la partita nei minimi dettagli, speriamo di portare a casa la vittoria. Potremo contare ancora sui nostri tifosi, che per noi sono fondamentali".

Amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it, benvenuti da Elena Bravetti alla diretta scritta di Lazio - Hellas Verona, gara posticipata a causa della contemporaneità con la finale di Supercoppa Italiana, giocata a Riyad lo scorso 22 dicembre. I biancocelesti sono solamente a qualche punto di distanza dalle prime due in classifica, Juventus ed Inter, e con una vittoria riuscirebbero addirittura a superare i nerazzurri, portandosi al secondo posto. Di fronte a sè, però, troverà la compagine gialloblù, attualmente nona con trenta punti e reduce dal pareggio contro il Milan (1-1).