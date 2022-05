DIRETTA - Lazio - Verona 2-2: Zaccagni costretto al cambio, Pedro al suo posto

Sabato 21 maggio 2022, ore 20:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe (45' Kamenovic), Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Cabral, Zaccagni (47' Pedro). A disp.: Reina, Marius, Lucas Leiva, Akpa Akpro, Romero, Hysaj, Radu, Moro, Bertini. All.: Sarri

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Berardi; Ceccherini, Coppola, Sutalo (29' Casale); Faraoni, Hongla, Miguel Veloso, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone. A disp.: Chiesa, Montipò, Bessa, Dawidowicz, Depaoli, Frabotta, Retsos, Tameze, Praszelik, Cancellieri. All.: Tudor

Arbitro: Andrea Colombo (sez. Como)

Assitenti: Palermo - Bercigli

Quarto uomo: Volpi

VAR: Dionisi

AVAR: Serra

SECONDO TEMPO

58' Dalla bandierina va Cataldi, che chiama in causa Pedro e riceve nuovamente la palla. Lo spagnolo crossa e trova Kamenovic che però non inquadra la porta.

57' Faraoni corre verso la porta difesa da Strakosha, Marusic interrompe la progressione: ma è solo rimessa laterale.

56' Dagli sviluppi del corner, svetta Milinkovic ma, complice il tocco di un altro calciatore, la palla finisce in out. Riparte il Verona col portiere.

55' Lazzari per Pedro in area di rigore, ma la retroguarda gialloblù devia in valcio d'angolo.

54' Basic calcia direttamente in porta, Berardi blocca senza problemi.

53' Casale trattiene Felipe Anderson non consentendogli la ripartenza: l'arbitro estrae il cartellino giallo ai suoi danni.

52' Cross di Pedro in area di rigore, brava la retroguardia del Verona ad allontanare il pericolo.

51' Felipe Anderson corre sulla propria fascia ma viene recuperato da Coppola. Tuttavia, la Lazio rimane in possesso palla.

50' Strakosha ad un passo dal combinare un guaio, con i giocatori del Verona che per poco non approfittano del suo errore in uscita per ripartire.

47' Zaccagni s'infortuna ed è costretto a lasciare il campo: al suo posto Pedro.

45' Fischio dell'arbitro: inizia la seconda frazione di gioco.

45' Tutto pronto per il secondo tempo, primo cambio per la Lazio: esce Luiz Felipe, entra Kamenovic.

PRIMO TEMPO

45' + 4' - Duplice fischio di Colombo! Termina 2-2 il primo tempo dell'Olimpico tra Lazio e Verona.

48' - Ennesimo giallo per i calciatori del Verona. Colombo ammonisce Faraoni per il brutto fallo su Zaccagni.

45' - 4 minuti di recupero prima della fine del primo tempo.

43' - Ancora un giallo per il Verona: ammonito Ceccherini per il fallo su Zaccagni.

38' - Chance per la Lazio con Basic, il croato tenta il colpo di testa ma Berardi la fa sua.

36' - Ancora una conclusione della squadra di Tudor che questa volta ci prova con Hongla: il pallone termina alto sopra la traversa.

31' - Il Verona si fa vedere nuovamente nell'area della Lazio. Caprari tenta la conclusione, nessun problema per Strakosha.

29' - Primo cambio per Tudor: esce Sutalo per Casale.

28' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLL! Stupenda rete del brasiliano che scarta tutta la difesa del Verona e poi di destro batte Berardi e mette in rete.

22' - Altro giallo estratto dal direttore di gara. Ammonito Veloso per il fallo su Zaccagni.

20' - Primo giallo anche per la Lazio. Colombo punisce l'entrata di Luiz Felipe su Simeone.

15' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL! La Lazio accorcia le distanze con la rete dui Cabral! Felipe Anderson mette un pallone invitante in area e il numero 11 spedisce in rete il pallone dell'1-2.

14' - Raddoppio del Verona con un gran gol di Lasagna, il tiro dell'attaccante è potente e colpisce due volte il palo per poi infilarsi in rete.

9' - Ancora biancocelesti vicini all'1-1. Luiz Felipe non arriva sul pallone calciato da Cataldi per un soffio.

7' - Cabral a un passo dal pareggio! Avanzata della Lazio sulla destra con Felipe Anderson che mette in mezzo, il numero 11 calcia ma il pallone finisce al lato di pochissimo.

6' - Il Verona passa in vantaggio. Cross di Lazovic per Simeone che di testa batte Strakosha e mette in rete il pallone.

3' - Cataldi batte la punizione, una telefonata per Berardi.

2' - Primo giallo della gara per il Verona, il direttore di gara punisce con l'ammonizione Hongla per la brutta entrata su Cabral.

1' - Fischia Colombo! Inizia il match tra Lazio e Verona.

AGGIORNAMENTO ORE 20.05 - Lazio e Verona scendono in campo per il classico riscaldamento pre gare. Olimpico già gremito a poco meno di un'ora dal fischio d'inizio del match.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Hellas Verona. Ultimo turno di campionato per la squadra di Sarri che arriva all'Olimpico con la qualificazione all'Europa League in tasca ma con l'obiettivo di centrare il quinto posto e chiudere la stagione sopra la Roma. La squadra allenata da Turdor ha invece un altro traguardo da centrare: una vittoria significherebbe battere il record assoluto di punti in un campionato. Fischio d'inizio fissato alle 20.45 per una gara che sarà l'ultima all'Olimpico e con un pubblico d'eccezione composto da più di 50.000 tifosi.