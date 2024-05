DIRETTA - Monza - Lazio 0-1: Colpani-Carboni, troppa libertà!

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Serie A TIM | 35ª giornata

Sabato 4 maggio 2024, ore 18:00

U-Power Stadium, Monza (MB)

MONZA - LAZIO (11' Immobile)

MONZA - Di Gregorio, Izzo, Djuric, Birindelli, Zerbin, Carboni, Mari, Colpani, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos.

A disp.: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Akpa-Akpro, Colombo, Caprari, Pedro Pereira, D`Ambrosio, Mota, Ferraris.

All.: Raffaele Palladino.

LAZIO - Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Marusic, Guendouzi, Kamada, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile.

A disp.: Sepe, Provedel, Pellegrini, Vecino, Pedro, Casale, Isaksen, Castellanos, Gonzalez, Lazzari, Cataldi, Rovella.

All.: Igor Tudor

Arbitro: Luca Pairetto (sez. Nichelino); Assistenti: Liberti - C. Rossi; IV ufficiale: Camplone; VAR: Mazzoleni; AVAR: Abisso

Ammoniti: 15' Zaccagni (L)

PRIMO TEMPO

24' Calcio d'angolo per la Lazio: batte corto Luis Alberto per Zaccagni. Sugli sviluppi della stessa azione, calcia Patric di collo: la palla si perde alta sopra la traversa.

23' Colpani crossa per Valentin Carboni che salta al centro dell'area più in alto degli altri: la palla si perde, per fortuna, al lato del palo.

21' Ancora Zaccagni in ritardo su Izzo. Qualche rischio di troppo - essendo già stato ammonito - ma alla fine se la cava con il calcio di punizione.

20' Felipe Anderson attacca la profondità, sta per servire Immobile. Ma il brasiliano s'allunga troppo la palla e gli avversari lo anticipano.

18' Lungo possesso palla da parte del Monza, che però non s'avvicina mai a Mandas.Ci prova anche con un passaggio lungo, che si perde però direttamente in out.

15' Il primo cartellino giallo è quello che rimedia Zaccagni, autore di un intervento duro su Birindelli.

14' Cross del Monza all'indirizzo di Djuric, la palla s'impenna. Poi Zaccagni mette in corner. Calcio d'angolo per i brianzoli.

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL!!! Immobile in gol! Kamada va alla conclusione, mezzo miracolo di Di Gregorio che fa finire la palla sulla traversa. Sulla ribattuta, ci pensa Ciro Immobile!

10' Spallata di Birindelli su Zaccagni, per l'arbitro è tutto regolare. Prosegue il Monza: nella stessa azione Anderson va a terra dopo il duello con Kyriakopoulos, non c'è ancora nulla per Pairetto.

9' Ancora Colpani prova la conclusione dalla distanza: blocca Mandas senza particolari problemi.

5' Colpani scambia con Djuric, che va alla conclusione da posizione defilata: la palla esce di pochissimo.

4' Uno-due Luis Alberto-Immobile che non si chiude per un soffio. Viene chiamato in causa anche Kamada, la Lazio rimane per lunghi tratti in area senza però tentare la conclusione.

3' Luis Alberto a terra dopo uno scontro con Izzo. Lo spagnolo dolorante, staff medico in campo.

2' Bella giocata di Luis Alberto, che serve Zaccagni in verticale. La palla è un pelo troppo lunga e il numero 20 della Lazio non c'arriva.

1' Fischia l'arbitro: inizia in quel momento Monza - Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 17.35 - Nell'immediato pre-gara è intervenuto ai microfoni di Dazn Elseid Hysaj: "Bisogna stare sul pezzo..." (QUI LE DICHIARAZIONI COMPLETE).

Buona pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Monza - Lazio, gara valida per il 35° turno di Serie A. Appuntamento alle 18.00 col fischio d'inizio della partita.

TORNA ALLA HOMEPAGE