DIRETTA PRIMAVERA - Torino - Lazio 1-2, Moro incontenibile: inizia il secondo tempo

Primavera 1 TIM 2020-2021 – 1ª giornata

Torino - Lazio 1-2 (2' Portanova, 4' Raul Moro, 30' Franco rig.)

Lunedì 21 settembre 2020, ore 11:00

Campo Sportivo ‘Goia’, Volpiano (TO)



TORINO (3-4-2-1): Pirola; Mirabelli, Portanova, Celesia; Procopio, La Rotonda, Tesio, Siniega; Favale, Greco; Cancello. A disp.: Ighodalo, Aceto, Morra Bean, Dellavalle, Fimognari, Savini, Lovaglio, Guerini, Vianni, Ibrahimi. All.: Marcello Cottafava

LAZIO (4-3-1-2): Furlanetto; Novella, Pino, Franco, Ndrecka; Bertini, A. Marino, Czyz; Shehu; Moro, Nimmermeer. A disp.: Peruzzi, Zappalà, Pica, Migliorati, T. Marino, Ferrante, Marinacci, Tare, Castigliani. All.: Leonardo Menichini

Arbitro: Daniele Pederzoni (sez. di Rovereto).

Ass.: Renzullo – Landoni.

57' - Nimmermeer fa a sportellate e si invola di forza verso la porta, tiro ribattuto da Portanova, che salva.

55' - Portanova strattona Nimmermeer che si stava involando verso la porta. Errore di Pederzoni che non fischia. Sarebbe stato sacrosanto il secondo giallo.

49' - Lazio in pressing alla ricerca del terzo gol che sarebbe sicuramente meritato per quanto visto finora.

47' - Strepitoso Moro, i difensori del Torino non lo prendono mai. Va via ancora sul fondo e scarica su Czyz che calcia a botta sicura ma trova una deviazione che fa capitolare il pallone in corner.

46' - Si riparte al Goia

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Niente recupero, finisce il primo tempo.

43' - Disattenzione Lazio che favorisce l'inserimento in area di Favale. Il trequartista granata a tu per tu con Furlanetto spara sulla parte bassa della traversa.

41' - Raul Moro è imprendibile: si beve Mirabelli in dribbling vicino la linea di fondo poi mette al centro per Nimmermeer che prova ad indirizzare in porta ma trova la deviazione di Celesia.

39' - Si riaffaccia davanti il Torino. Cross dalla sinistra e tiro di Siniega che diventa pericoloso: Furlanetto smanaccia.

38' - Ancora Lazio pericolosa. Azione manovrata e ragionata che porta al tiro dal limite Bertini, pallone che si alza alla fine finendo di poco alto.

33' - Grande occasione per la Lazio per allungare. Azione di forza di Nimmermeer che si presenta davanti a Pirola, il tiro è potente ma non centra di pochissimo lo specchio.

30' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!! Lucido e freddo, Franco calcia centrale battendo Pirola dal dischetto. Lazio in vantaggio.

29' - Rigore per la Lazio. Splendida giocata di Moro che serve Bertini in area. Il tiro del centrocampista si infrange sul braccio di Portanova. Pederzoni indica il dischetto e ammonisce il difensore granata.

24' - Tiro al volo di Tesio dal limite, Furlanetto blocca senza problemi.

22' - Buona iniziativa di Czyz che mette un cross morbido al centro per Shehu. Lo svizzero prova in girata al volo senza però trovare il pallone.

18' - Lazio in pressing e adesso padrona del campo. Doppio pericolo nell'area Torino, con Pirola che deve smanacciare un cross di Ndrecka che era diretto verso Nimmermeer.



14' - Fascia di capitano sul braccio di Andrea Marino per la prima volta

11' - Campo in pessime condizioni quello del centro sportivo di Goia, il pallone fatica a scorrere.

8' - Punizione per il Toro, Siniega tutto solo in area prova con un tiro cross a sorprendere tutti. Franco salva sulla linea.

4' - GOOOOOOOOLLL!! Cross basso di Shehu dalla destra, Raul Moro si inserisce perfettamente e col piattone batte Pirola.

2' - Subito in vantaggio il Torino: Denis Portanova di testa batte Furlanetto sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Disattenzione difensiva di Pino.

1' - Si parte!

PRIMO TEMPO - Si riparte, la Lazio in casa del Torino chiude la prima giornata del Campionato Primavera 1 2020/2021. Menichini si affida a gran parte della formazione della scorsa stagione. Shehu dietro Moro e Nimmermeer davanti, l'unico volto nuovo è quello di Pino, difensore arrivato in estate dal Catania. Infortunato Adeagbo, Nasri non ha ancora ricevuto il transfer. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta di Torino-Lazio.