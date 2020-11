DIRETTA - Zenit - Lazio 0-0: Correa tenta il tiro da calcio d'angolo

Zenit San Pietroburgo - Lazio 0-0

Champions League 2020/21 - 3a giornata

Gazprom Arena - ore 18.55

ZENIT (4-3-3): M. Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Zirkhov, Barrios, Ozdoev; Kuzyaev, Dzyuba, Erokhin. A disp. Vasyutin, Lunev, Krugovoi, Mostovoy, Sutormin, Wendel, Prokhin, Shamkin. All. Semak.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic-Savic, Fares; Correa, Muriqi. A disp. Furlanetto, Alia, Luiz Felipe, Pereira, Armini, Caicedo, Cataldi, Bertini, Czyz, Franco, Pica. All. Inzaghi.

PRIMO TEMPO

23' Muriqi serve in verticale Marusic, ma il montenegrino viene fermato da Rakitskiy: l'arbitro decide di non intervenire.

22' Il sinistro di Lovren da fuori area viene respinto bene da Marco Parolo.

20' Muriqi cerca di sorprendere Kerzhakov con una conclusione da lontano, ma la palla finisce al lato della porta.

18' Anche lo Zenit si rende pericoloso: destro da fuori area di Ozdoev, ma la palla si perde alta sopra la traversa.

16' Ottimo uno-due tra Muriqi e Correa, ma la conclusione dell'argentino viene murata dalla retroguardia russa.

13' Nuovo corner per la Lazio: ancora Correa, che tenta direttamente il tiro. La palla si perde sull'esterno della rete.

12' Calcio d'angolo per la Lazio. Va Correa dalla bandierina: dagli sviluppi del corner, conclude Fares dalla lunga distanza, ma c'è una deviazione avversaria.

11' Cross di Acerbi a cercare l'inserimento di Marusic, ma il montenegrino viene anticipato.

9' Muriqi tenta la sponda per Correa. Interviene Kerzhakov, bloccando il pallone.

8' Marusic serve Milinkovic, che si aiuta con le mani per fare suo il pallone. Calcio di punizione per lo Zenit.

6' Questa volta è Akpa Akpro a subire fallo: l'arbitro opta per lo stesso metro di giudizio, ammonendo Kuzyaev.

4' Calcio d'angolo per lo Zenit, allontana bene Akpa Akpro, che interviene duro su Barrios. È per l'ivoriano la prima ammonizione del match.

2' Crossa Marusic, intercetta Douglas Santos. Sulla ribattuta, Acerbi tenta la complicata conclusione: la palla si perde sopra la traversa.

1' Inizia il match alla Gazprom Arena!

AGGIORNAMENTO ORE 18.50 - Le due squadre stanno per fare il proprio ingresso sul terreno di gioco. Poi sarà Zenit - Lazio.

Amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it buonasera da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Zenit - Lazio. La squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria contro il Torino ma anche da una turbolenta vigilia, affronterà l'armata di Semak, ancora a zero punti in classifica nel girone di Champions League. Sia con il Borussia che con il Bruges, infatti, è arrivata la sconfitta per i russi. I biancocelesti comandano il proprio gruppo a quota quattro punti dopo il pareggio con i belgi e la vittoria con i tedeschi. Quello di questo pomeriggio sarà un confronto fondamentale per le sorti delle due compagini nella massima competizione internazionale.

