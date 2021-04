FORMELLO - Lazio, c'è Leiva e non Escalante. Marusic dietro, Fares a sinistra

FORMELLO - Era in dubbio Leiva e invece non si è allenato Escalante. Sorpresa in regia: durante la rifinitura c’è l’ex Liverpool (e con il fratino dei titolari) e non l'argentino, out nell’ultima seduta anti-Benevento. Da capire le ragioni della sua assenza, così come quella di Strakosha (in campo solo Reina e Alia). Simone Inzaghi, ancora in isolamento domiciliare, domani confermerà Marusic sulla linea dei difensori, a maggior ragione con il ritorno di Lazzari sulla destra. Sugli esterni i due ex Spal con Fares di nuovo preferito a Lulic sulla corsia mancina.

SCELTE. In mezzo Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Leiva, fermo negli ultimi giorni per un affaticamento muscolare. Aveva svolto parzialmente un lavoro differenziato. In gruppo anche Cataldi, fermo ieri ma regolarmente coi compagni oggi. Scelte di formazione chiare: dietro Acerbi e Radu a chiudere la linea con Marusic, in attacco a completare l'undici la coppia Immobile-Correa. Il Tucu, rientrante dalla squalifica, si riprenderà la maglia lasciata a Caicedo (un turno di stop per lui) a Verona. Muriqi e Pereira le carte offensive dalla panchina.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. A disp.: Strakosha, Alia, Hoedt, Patric, Hoedt, Musacchio, Akpa Akpro, Cataldi, Parolo, Escalante, Lulic, Pereira, Muriqi. All. Inzaghi.