FORMELLO - Lazio, conferme da Radu. Lazzari corre, Inzaghi riflette

FORMELLO - Radu conferma il rientro in gruppo, Lazzari riprende a lavorare in campo, seppur in modo differenziato. Inzaghi spera di recuperare il prima possibile i suoi titolari ai box. Il romeno, già coi compagni ieri nella prima seduta settimanale, tornerà a disposizione con il Crotone. Potrebbe subito essere schierato nel blocco dei titolari, l’operazione di ernia inguinale risale al 18 febbraio.. Ci vorrà più pazienza per l’ex Spal, fermo a causa di un trauma elongativo al polpaccio destro. Complicata la convocazione per il Crotone, l’obiettivo concreto è Udinese-Lazio di domenica 21 marzo. In mezzo ci sarà la sfida con il Bayern, affrettare i tempi potrebbe essere controproducente.

VALUTAZIONI. Si pensa al Crotone, anticipo di venerdì alle 15. Le prove tattiche scatteranno domani, si valutano le possibili rotazioni della formazione considerando l’impegno di Champions. Qualche big riposerà? I dubbi arrivano dallo stato di forma di alcuni calciatori (Immobile in primis), ma c’è la necessità di piegare i calabresi e rilanciare le ambizioni in classifica. Scelte delicate. Leiva, oggi a parte con il preparatore atletico Fonte, stavolta potrebbe essere risparmiato per uno tra Escalante e Cataldi. Riflessioni in ogni reparto. Domani sarà già antivigilia, le somme verranno tirate nella rifinitura di giovedì.