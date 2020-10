FORMELLO - Lazio, Hoedt in campo: seduta a parte per il difensore

FORMELLO - I compagni rientrano negli spogliatoi e lui arriva in campo per una seduta differenziata. Wesley Hoedt prova a recuperare i giorni persi dal momento del suo arrivo a Roma. Ha saltato le visite mediche, le effettuerà nei prossimi giorni con la speranza di entrare nella lista dei convocati per la trasferta con la Sampdoria. Nel frattempo oggi pomeriggio ha svolto un allenamento a parte caratterizzato da una corsa blanda e da alcune esercitazioni tecniche con il pallone. Deve rimettersi in forma, ha saltato la preparazione atletica, a breve potrebbe essere aggregato al gruppo e cominciare a tutti gli effetti la sua seconda esperienza in biancoceleste.